Juicio por la muerte de Maradona: a menos de una semana, reprogramaron su inicio para abril

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona fue reprogramado para mitad de abril de este año, por lo que una vez más se retrasa el dictamen de la Justicia respecto a la responsabilidad o no de los acusados, entre los que se encuentran Leopoldo Luque y Agustina Cosachov.
Fuentes del caso señalaron que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro resolvió, a pocos días de que inicie el debate después del escándalo por el documental de la ex jueza Julieta Makintach, que el juicio arranque el próximo 14 de abril.
El debate tenía fecha para el próximo 17 de marzo, pero en las últimas horas se informó que el mismo se corrió un mes más tarde y, ahora, serán solo dos audiencias semanales y no tres como se había estipulado.
Al consultar sobre por qué el Tribunal decidió esta modificación, explicaron que, al reducir considerablemente la lista de testigos, “se les da a las partes un tiempo prudencial para adecuar su preparación al nuevo esquema de prueba testimonial y planificar la distribución de los testigos”. A su vez, se suma que, esta reducción de la lista hace prever una duración menor del debate.
“Estimo oportuno agregar, que este Tribunal y desde el inicio de su intervención, ha sostenido una posición firme en orden a impulsar el proceso con la mayor celeridad posible y garantizar la pronta realización del juicio oral, en consonancia con los principios de concentración, continuidad y plazo razonable que informan el proceso penal", señala el escrito firmado por el presidente del Tribunal, Alberto Gaig.
En esa línea, argumentó: "No obstante, cuando las circunstancias del proceso así lo aconsejan, ello no impide, al Tribunal que en el ejercicio razonable de las facultades de dirección que le competen, adopte decisiones de reprogramación como la aquí dispuesta que, lejos de implicar una dilación indebida o contradecir los principios de economía y celeridad, procuran asegurar un desarrollo más ordenado, previsible y eficiente del juicio oral, preservando el plazo razonable y demás garantías propias del debate, máxime cuando particularmente, las partes intervinientes han coincidido en la necesidad de adecuar el cronograma inicialmente previsto”.
La modificación solo obtuvo dos votos a favor y uno en contra. Gaig y Alberto Ortolani hicieron lugar a la solicitud, mientras que Pablo Rolón votó por no postergar el debate.
