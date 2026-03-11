SUTEBA: se aleja un histórico dirigente sindical docente y ya tiene reemplazo

Después de 20 años, Roberto Baradel dejará de conducir SUTEBA, uno de los gremios docentes más fuertes de la provincia de Buenos Aires.

Según pudo saber este diario, Baradel no se presentará en las elecciones que son en el mes de mayo y continuaría como secretario General de SUTEBA hasta concluir su actual mandato, a finales de año.

La decisión de no ir por una nueva gestión "es parte de una decisión conjunta y consensuada de renovación de autoridades" se indicó y quien encabezará la lista del oficialismo será María Laura Torre, la actual secretaria Adjunta.

"No todos los sindicatos son lo mismo, no todos buscan eternizarse y apuestan por la renovación de autoridades", señalaron respecto de este cambio de conducción.

Tras la victoria en las elecciones de 2022, el oficialismo apuesta a retener los distritos que tienen y sumar Bahía Blanca, Berisso, Marcos Paz y Tigre, actualmente en manos de la oposición.