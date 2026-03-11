Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

SUTEBA: se aleja un histórico dirigente sindical docente y ya tiene reemplazo

Roberto Baradel dejará el cargo que ocupa desde hace 20 años

SUTEBA: se aleja un histórico dirigente sindical docente y ya tiene reemplazo
11 de Marzo de 2026 | 12:10

Escuchar esta nota

Después de 20 años, Roberto Baradel dejará de conducir SUTEBA, uno de los gremios docentes más fuertes de la provincia de Buenos Aires.

Según pudo saber este diario, Baradel no se presentará en las elecciones que son en el mes de mayo y continuaría como secretario General de SUTEBA hasta concluir su actual mandato, a finales de año.

La decisión de no ir por una nueva gestión "es parte de una decisión conjunta y consensuada de renovación de autoridades" se indicó y quien encabezará la lista del oficialismo será María Laura Torre, la actual secretaria Adjunta.

"No todos los sindicatos son lo mismo, no todos buscan eternizarse y apuestan por la renovación de autoridades", señalaron respecto de este cambio de conducción.

Tras la victoria en las elecciones de 2022, el oficialismo apuesta a retener los distritos que tienen y sumar Bahía Blanca, Berisso, Marcos Paz y Tigre, actualmente en manos de la oposición.

