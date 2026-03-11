Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |“PLAZOS PREVISTOS”

Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial

“Era por 30 años pero si se cumplían los objetivos llegaba a esa cantidad”, dijo el empresario en diálogo con La Redonda

11 de Marzo de 2026 | 03:53
Edición impresa

El empresario Guillermo Tofoni, actualmente muy vinculado a la pelea judicial que está afrontando la AFA por diferentes cuestiones que se investiga en los Tribunales, mantuvo una charla exclusiva con El Equipo Deportivo de La Redonda en la que se refirió a un tema que importa mucho en nuestra ciudad: la posible demanda de Foster Gillett a Estudiantes por no haberse concretado el acuerdo de invertir 150 millones de dólares a cambio de 99 años de usufructo del fútbol del Club, entre varias aristas que nunca convencieron. “Era por 30 años pero si se cumplían los objetivos llegaba a esa cantidad”.

“¿Y si las cosas salían bien, qué importaba si eran 99 o 150 años?”, disparó.

En ese entrevista descartó y desmintió que el magnate norteamericano tuviese en mente realizar esa demanda porque el club platense está en regla y al día con los términos firmados por el pago del préstamo de 9,7 millones de dólares que finalmente accedió.

“Estudiantes está dentro de los plazos previstos. No va a haber ninguna cuestión jurídica al respecto. Se quiso hacer algo bien pero no salió, quedó atrapado. Sólo le prestó 10 millones a un club con una tasa del 3 por ciento”, continuó y señaló a la AFA por haber embarrado la cancha.

En tanto defendió el desembarco de capitales privados al fútbol y pese a que el acuerdo nunca estuvo ni cerca de firmarse -pese a las reiteradas operaciones que realizaron diferentes actores interesados- tomó como ejemplo lo sucedido con Estudiantes, que “se benefició con el préstamo y del pase de Cristian Medina durante un año”.

“Le prestamos a Medina de manera gratuita, porque Estudiantes no puso un peso por su llegada al club”, sentenció y ratificó lo dicho oportunamente: “Estudiantes manejó mal la difusión de la información”.

“La Argentina trató muy mal a Foster (Gillett), se quedó con ganas e ilusión”, cerró.

La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús

 

