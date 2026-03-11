Confusa reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Paula Chaves, todo mal

En medio de la ofensiva libertaria, un municipio bonaerense suspende una tasa
Vale recordar que, Zaira Nara y Paula Chaves dejaron de ser amigas hace tiempo, desde que la hermana de Wanda comenzó su relación con Facundo Pieres.
Así, Paula Chaves aclaró, en más de una oportunidad, que su relación con Zaira Nara no terminó por Facundo Pieres porque su vínculo con él fue hace muchísimo tiempo.
Pero, el tema siempre vuelve. Ahora, la mujer de Pedro Alfonso le pidió a la modelo que deje de nombrarla en este conflicto y la hermana de Wanda respondió sin vueltas.
Todo comenzó cuando Paula Chaves hizo un largo descargo pidiendo, por favor, que no se la involucrara más con Facundo Pieres.
Allí, además, expuso una conversación con Zaira Nara donde demostraba que le había solicitado que no la mencione cuando le pregunten por él.
Por su parte, la modelo volvió de París, donde fue a trabajar, y expresó: "No me detuve en repercusiones".
"No voy a hablar del tema. Siempre que hablé fue porque ustedes me preguntaron. Yo tengo muy buena onda, la apreció mucho, le tengo mucho cariño, no voy a decir nada ni bueno ni malo porque no suma", expresó Zaira Nara ante la prensa que la fue a buscar al aeropuerto.
Para terminar, Zaira Nara se despegó del enojo de Paula Chaves, se sacó responsabilidades e insistió en que es la prensa la que las involucra en este conflicto: "El tema no da para más. Para mí siempre estuvo todo bien, no sé qué decirte, me parece que se habló de más", cerró la hermana de Wanda.
