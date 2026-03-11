Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos |Lejos de aquella amistad

Confusa reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Paula Chaves, todo mal

Confusa reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Paula Chaves, todo mal
11 de Marzo de 2026 | 08:33

Escuchar esta nota

Vale recordar que, Zaira Nara y Paula Chaves dejaron de ser amigas hace tiempo, desde que la hermana de Wanda comenzó su relación con Facundo Pieres.

Así, Paula Chaves aclaró, en más de una oportunidad, que su relación con Zaira Nara no terminó por Facundo Pieres porque su vínculo con él fue hace muchísimo tiempo.

Pero, el tema siempre vuelve. Ahora, la mujer de Pedro Alfonso le pidió a la modelo que deje de nombrarla en este conflicto y la hermana de Wanda respondió sin vueltas.

Todo comenzó cuando Paula Chaves hizo un largo descargo pidiendo, por favor, que no se la involucrara más con Facundo Pieres.

Allí, además, expuso una conversación con Zaira Nara donde demostraba que le había solicitado que no la mencione cuando le pregunten por él.

Por su parte, la modelo volvió de París, donde fue a trabajar, y expresó: "No me detuve en repercusiones".

LE PUEDE INTERESAR

Matriarcado en Gran Hermano Generación Dorada: seis mujeres salieron de placa

LE PUEDE INTERESAR

Las apuestas para los Premios Oscar 2026: revelan a los favoritos de la Academia, qué dicen las cuotas   

"No voy a hablar del tema. Siempre que hablé fue porque ustedes me preguntaron. Yo tengo muy buena onda, la apreció mucho, le tengo mucho cariño, no voy a decir nada ni bueno ni malo porque no suma", expresó Zaira Nara ante la prensa que la fue a buscar al aeropuerto.

Para terminar, Zaira Nara se despegó del enojo de Paula Chaves, se sacó responsabilidades e insistió en que es la prensa la que las involucra en este conflicto: "El tema no da para más. Para mí siempre estuvo todo bien, no sé qué decirte, me parece que se habló de más", cerró la hermana de Wanda. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

Gimnasia quiere volver a ganar frente a Banfield: formaciones, hora y TV

Ya vacunan contra la gripe en La Plata: centros de salud, horarios, grupos de riesgo y todo sobre la campaña

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

Cada cuánto habrá que hacer la VTV con los cambios que ratificó el Gobierno

¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?

La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús

Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial

“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
Últimas noticias de Espectáculos

Se filtraron los motivos por el malestar entre Carmen Barbieri y Florencia de la V, los detalles

Matriarcado en Gran Hermano Generación Dorada: seis mujeres salieron de placa

Las apuestas para los Premios Oscar 2026: revelan a los favoritos de la Academia, qué dicen las cuotas   

Empujón de MasterChef Celebrity sumado al derecho a réplica: las estrategias de Gran Hermano para subir el rating 
Policiales
Juicio al ex marido de Piparo: hoy se conoce la fecha de la sentencia tras el pedido de 10 años de cárcel
Dramático incendio en La Plata: ardió una casa, un hombre sufrió quemaduras y está peleando por su vida
VIDEO.- Del UPD al UDT: la "última despedida tumbera", el otro ritual que crece en La Plata
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Una pareja vivió horas de miedo extremo en Tolosa
La Ciudad
La Secretaría de Ambiente muestra cómo se gestionan los residuos y promueve denuncias vecinales
VIDEO. “Lo que se vio en el cielo de La Plata”: la sorpresa por un ¿meteorito o avión a chorro?
Cada cuánto habrá que hacer la VTV con los cambios que ratificó el Gobierno
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 11 de marzo
Miércoles cálido en La Plata: cómo viene el tiempo para el resto de la semana
Deportes
Gimnasia quiere volver a ganar frente a Banfield: formaciones, hora y TV
¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?
La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús
Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial
Boca busca reafirmarse en el clásico con San Lorenzo: formaciones, hora y TV
Información General
Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán
Colegios privados bonaerenses se suman a la pelea y alertan por las tasas municipales
¡Cuidado! No es ARCA, es “(G)ARCA”: advierten por la viralización de un falso mail para renovar la clave fiscal
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Crece el reclamo por el estado de la Ruta Provincial Hipólito Yrigoyen

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla