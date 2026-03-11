Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Kapanga vuelve a La Plata para celebrar 30 años de historia 

11 de Marzo de 2026 | 13:00

La histórica banda argentina Kapanga continúa celebrando tres décadas de música con una gira especial por todo el país que repasa su trayectoria y reafirma la identidad festiva que la convirtió en una de las propuestas más queridas del rock nacional. En ese marco, el grupo llegará al Teatro Ópera La Plata el próximo 13 de marzo, en una noche que promete ser otra fecha memorable para el público platense.


Con 30 años de historia, Kapanga se consolidó como una banda capaz de unir generaciones a través de un sonido propio que combina rock, cuarteto, ska y humor, transformando cada presentación en una verdadera fiesta colectiva. Este tour aniversario no solo celebra su recorrido musical, sino también el vínculo inquebrantable que construyeron con su público desde sus comienzos.

La gira “30 años” recorre distintos escenarios del país y llega a La Plata como una parada clave dentro de este festejo. El show en el Teatro Ópera será una oportunidad para reencontrarse con clásicos que marcaron la historia del grupo y que siguen vigentes en la memoria del rock argentino.

Además, en este año especial la banda viene presentando nuevas versiones y colaboraciones que formarán parte de su próximo álbum. Entre ellas se destacan “El Mono Relojero” junto a Damas Gratis, “La Crudita” con Los Caligaris y Los Estrambóticos, y “Desearía” junto a Bándalos Chinos. También sorprendieron con una versión en vivo junto a Milo J, una colaboración que refleja el cruce generacional y el respeto mutuo entre artistas.

“La participación de Milo J es una hermosa sorpresa que nos regaló la música”, expresó Maikel, guitarrista de Kapanga, al referirse a la energía compartida durante el show aniversario en Obras y a la decisión de publicar esa versión en vivo para transmitir ese mismo espíritu al público.

El concierto en La Plata se suma así a una serie de presentaciones que celebran el recorrido de una banda que supo mantenerse vigente durante tres décadas, siempre fiel a su esencia: la de convertir cada recital en una celebración colectiva entre la música y la gente.

Las entradas para el show del 13 de marzo en el Teatro Ópera La Plata se encuentran disponibles a través de livepass.com.ar y en la boletería del Teatro, accediendo en ambos casos a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia 

