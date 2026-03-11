Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos

El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”

11 de Marzo de 2026 | 17:04

Escuchar esta nota

La polémica crece alrededor de Gran Hermano 2026 luego de los comentarios racistas que realizó la participante paraguaya Carmiña Masi contra la jugadora congoleña Mavinga.

Durante una conversación dentro de la casa, Carmiña lanzó un comentario que generó un fuerte rechazo tanto dentro del programa como en redes sociales. “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, expresó.

Tras la repercusión que generaron esas palabras, Damián, marido de Mavinga, anunció que iniciará acciones legales contra la participante.

Según trascendió, el hombre ya se puso en contacto con sus abogados luego de considerar que los dichos fueron discriminatorios y ofensivos.

El episodio generó una fuerte reacción entre los seguidores del reality, que cuestionaron el comentario y pidieron sanciones contra la participante dentro del programa.

