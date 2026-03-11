El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”

Con un golazo de zurda de Barros Schelotto ahora Gimnasia vence a Banfield 2 a 0
La polémica crece alrededor de Gran Hermano 2026 luego de los comentarios racistas que realizó la participante paraguaya Carmiña Masi contra la jugadora congoleña Mavinga.
Durante una conversación dentro de la casa, Carmiña lanzó un comentario que generó un fuerte rechazo tanto dentro del programa como en redes sociales. “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, expresó.
Tras la repercusión que generaron esas palabras, Damián, marido de Mavinga, anunció que iniciará acciones legales contra la participante.
Según trascendió, el hombre ya se puso en contacto con sus abogados luego de considerar que los dichos fueron discriminatorios y ofensivos.
El episodio generó una fuerte reacción entre los seguidores del reality, que cuestionaron el comentario y pidieron sanciones contra la participante dentro del programa.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
