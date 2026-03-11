Informe de la UCA | Ocho de cada diez trabajadores se saltean comidas por falta de recursos

Múltiples allanamientos en La Plata: investigan presunta venta ilegal de terrenos
La cifra surge de un estudio del Observatorio de la Deuda Social de esa casa de estudios. Menciona además que los asalariados optan por alternativas menos nutritivas. Los detalles
Escuchar esta nota
La aprobación de la reforma laboral puso en debate varias de las condiciones del mercado de trabajo. Entre ellas, la alimentación aparece como un punto clave para la salud y el desarrollo de los empleados. En este sentido, la Universidad Católica Argentina (UCA) elaboró un estudio en el que destacó, entre otras cosas, que más de la mitad de los asalariados saltea alguna comida, en gran parte por motivos económicos.
En un informe que analiza los hábitos alimentarios en la jornada laboral, la UCA concluyó en que el 61,1% de los asalariados se dejó de alimentar durante su horario de trabajo por motivos económicos. El 46,7% de forma ocasional y otro 14,4% regularmente. La situación se agrava entre los jóvenes entre 18 y 29 años.
Este fenómeno viene acompañado, además, de una desmejora en la calidad de la alimentación. Sobre ese aspecto, el documento indicó que el 78,5% de los trabajadores opta por alternativas menos nutritivas. La cifra se incrementa entre quienes perciben ingresos más bajos (hasta $800.000 por mes) y en las pequeñas empresas y en el sector público.
En relación con el gasto, el 43,9% de quienes comen durante la jornada laboral destina entre $5000 y $10.000 por día; el 36,1% menos de $5000 y el 20% restante gasta más de $10.000 diarios.
En esta línea, el 22,6% de los asalariados no come durante su jornada laboral. El indicador llega al 50,1% en el Nordeste del país y en el sector público, la cifra duplica a la del privado (33% contra 17%). En el caso de los jóvenes alcanza el 13%, mientras en mayores de 60 es de 32%.
“La economía personal determina la calidad de lo que se come: más de la mitad ha tenido que saltear comidas y/o elegir alimentos menos nutritivos por motivos económicos. Solo 16,5% está libre de estas privaciones. Los más afectados son trabajadores de menores ingresos, no calificados y de empresas pequeñas, donde la vulnerabilidad alimentaria se intensifica”, indicaron en esa universidad.
El estudio fue realizado por la UCA en base a 1171 casos para la firma Edenred, una plataforma que promueve el acceso a la alimentación durante la jornada laboral a través de la gestión de servicios corporativos como vales y tarjetas de restaurantes.
“Hay una vinculación con los que tienen menores ingresos y quienes trabajan en pequeñas empresas y en el sector público. Más de la mitad de la población asalariada tiene una doble privación: no hacer la comida en el espacio laboral y optar por alimentos no nutritivos por motivos económicos”, explicó Ianina Tuñón, investigadora responsable del informe en el ODSA-UCA, durante una presentación.
“Cuando quisimos buscar datos sobre la alimentación en el trabajo vimos que no había nada. Y detectamos que hoy un trabajador sobre cuatro directamente no come. Una cosa es comer mal o poco y otra es estar 8 o 12 horas sin comer nada. También me llamó muchísimo la atención que más de la mitad de los asalariados no recibe ningún aporte de alimentación por parte del empleador. Y hay algo regresivo porque el que trabaja, por ejemplo, en una empresa grande, sí puede tener acceso a un aporte”, reflexionó Bárbara Granatelli, directora de Asuntos Públicos para Europa, América Latina y Medio Oriente de Edenred.
Y sumó una novedad que apareció con la reforma laboral. “Antes solo se consideraba beneficio social al comedor de empresa, entonces se excluían a los trabajadores que no tenían comedor. Con la ley lo que cambia es que se modificó un artículo y se agregó al comedor externo, que sería la posibilidad de brindar ese servicio y si no tenes comedor dar la posibilidad de ir a comer a comercios cercanos a través, por ejemplo, de la tarjeta comedor, y que no forma parte del salario. La alimentación no es algo secundario. Un trabajador que come bien es un trabajador que está sano, tiene menos accidentes de trabajo, falta menos y es más productivo”, cerró.
