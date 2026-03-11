Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los senadores se volvieron a aumentar a los sueldos: cobrarán más de $11 millones

Los senadores se volvieron a aumentar a los sueldos: cobrarán más de $11 millones
11 de Marzo de 2026 | 15:53

Escuchar esta nota

Los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados habilitaron una suba entre diciembre del año pasado y mayo de este año de casi 10 % para los trabajadores del Congreso de la Nación.

El acuerdo que lleva la firma de Agustín Giustiniani y Alejandro Fitzgerald, secretario parlamentario y administrativo del Senado, y Laura Oriolo y Adrián Pagán, secretaria administrativa y parlamentario de Diputados; se cerró con Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación de Personal Legislativo. Sin embargo, este incremento tendrá impacto en la dieta de los legisladores de la Cámara Alta.

EN DESARROLLO

