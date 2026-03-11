$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores

El premio del Cartonazo crece y mañana comienza una nueva ronda con un premio de $4.000.000. La nueva jugada se iniciará con la entrega de cupones, junto a la edición impresa de EL DIA.

Al no registrarse ganadores esta semana, el premio vacante de $3.000.000 se suma a la próxima jugada que agrega $1.000.000.

Para ganar hay que tener los 15 aciertos en los cupones, que tienen esa cantidad de números entre el 00 y el 89.

Cada jornada, desde el viernes hasta el martes siguiente, se publican en EL DIA y eldia.com los números para cotejar con los cupones.

Los lectores tienen que comparar esos números que se publican con los que están en el cartón o los cartones que tienen en su poder y si al llegar al martes tienen los 15 aciertos se transforman en ganadores del juego.

Quienes acierten los 15 números deben llamar al 412-0101 y presentarse en las oficinas de Diagonal 80 Nº 815 entre las 11 y las 17.