Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán

La localidad más afectada es La Madrid, donde cientos de familias abandonaron sus viviendas y debieron pasar la noche en la ruta o en centros de evacuación.
Las graves inundaciones que afectan a la provincia de Tucumán comenzaron a circular con fuerza en redes sociales a través de fotos y videos registrados por vecinos de La Plata que se encuentran en la zona o tienen familiares allí, mostrando la magnitud del temporal que golpea a distintas localidades.
Las imágenes reflejan calles anegadas, viviendas bajo el agua y familias evacuadas, en medio de un fenómeno climático que dejó severos daños en diferentes puntos de la provincia. La situación más crítica se registra en la localidad de La Madrid, donde cientos de familias debieron abandonar sus casas y pasar la noche en la ruta o en centros de evacuación tras perder gran parte de sus pertenencias.
De acuerdo con datos oficiales, en apenas unas horas cayeron cerca de 170 milímetros de lluvia, lo que provocó inundaciones generalizadas, caminos cortados y serios daños en viviendas e infraestructura.
Otro de los factores que agravó el panorama fue el desborde del Río Marapa, que afectó especialmente a las localidades cercanas a su cauce. El gobernador Osvaldo Jaldo informó que equipos del gobierno provincial y de emergencia se trasladaron al departamento Graneros para monitorear la situación y coordinar la asistencia a los damnificados.
En ese contexto, más de 200 familias debieron refugiarse sobre la Ruta 157 o en centros de evacuación, mientras personal sanitario del sistema de emergencias y equipos viales trabajan para garantizar la atención médica y restablecer la circulación.
Las autoridades indicaron que el mayor caudal de agua pasó por la zona de La Madrid cerca de las 22 y 23 del martes, aunque los operativos continuaron durante toda la noche ante la posibilidad de nuevos desbordes.
El panorama aún genera preocupación, ya que el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas para este miércoles, mientras se prevé que las lluvias continúen al menos hasta el viernes. Además, como medida preventiva, se suspendieron las clases en toda la provincia hasta el 13 de marzo.
Las impactantes imágenes difundidas por platenses en redes sociales reflejan la difícil situación que atraviesan cientos de familias en el norte argentino, en medio de un operativo de emergencia que sigue en marcha.
