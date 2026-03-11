Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Información General

Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán

La localidad más afectada es La Madrid, donde cientos de familias abandonaron sus viviendas y debieron pasar la noche en la ruta o en centros de evacuación.

Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán
11 de Marzo de 2026 | 10:37

Escuchar esta nota

Las graves inundaciones que afectan a la provincia de Tucumán comenzaron a circular con fuerza en redes sociales a través de fotos y videos registrados por vecinos de La Plata que se encuentran en la zona o tienen familiares allí, mostrando la magnitud del temporal que golpea a distintas localidades.

Las imágenes reflejan calles anegadas, viviendas bajo el agua y familias evacuadas, en medio de un fenómeno climático que dejó severos daños en diferentes puntos de la provincia. La situación más crítica se registra en la localidad de La Madrid, donde cientos de familias debieron abandonar sus casas y pasar la noche en la ruta o en centros de evacuación tras perder gran parte de sus pertenencias.

De acuerdo con datos oficiales, en apenas unas horas cayeron cerca de 170 milímetros de lluvia, lo que provocó inundaciones generalizadas, caminos cortados y serios daños en viviendas e infraestructura.

Otro de los factores que agravó el panorama fue el desborde del Río Marapa, que afectó especialmente a las localidades cercanas a su cauce. El gobernador Osvaldo Jaldo informó que equipos del gobierno provincial y de emergencia se trasladaron al departamento Graneros para monitorear la situación y coordinar la asistencia a los damnificados.

En ese contexto, más de 200 familias debieron refugiarse sobre la Ruta 157 o en centros de evacuación, mientras personal sanitario del sistema de emergencias y equipos viales trabajan para garantizar la atención médica y restablecer la circulación.

Las autoridades indicaron que el mayor caudal de agua pasó por la zona de La Madrid cerca de las 22 y 23 del martes, aunque los operativos continuaron durante toda la noche ante la posibilidad de nuevos desbordes.

El panorama aún genera preocupación, ya que el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas para este miércoles, mientras se prevé que las lluvias continúen al menos hasta el viernes. Además, como medida preventiva, se suspendieron las clases en toda la provincia hasta el 13 de marzo.

Las impactantes imágenes difundidas por platenses en redes sociales reflejan la difícil situación que atraviesan cientos de familias en el norte argentino, en medio de un operativo de emergencia que sigue en marcha.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

Gimnasia quiere volver a ganar frente a Banfield: formaciones, hora y TV

Ya vacunan contra la gripe en La Plata: centros de salud, horarios, grupos de riesgo y todo sobre la campaña

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

Cada cuánto habrá que hacer la VTV con los cambios que ratificó el Gobierno

¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?

La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús

Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial

“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
Últimas noticias de Información General

El Gobierno modificó el mecanismo de actualización en las tarifas de gas: de qué trata y cómo afecta a los usuarios

Colegios privados bonaerenses se suman a la pelea y alertan por las tasas municipales

¡Cuidado! No es ARCA, es “(G)ARCA”: advierten por la viralización de un falso mail para renovar la clave fiscal

De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Deportes
Gimnasia quiere volver a ganar frente a Banfield: formaciones, hora y TV
¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?
La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús
Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial
Boca busca reafirmarse en el clásico con San Lorenzo: formaciones, hora y TV
Policiales
Juicio al ex marido de Piparo: hoy se conoce la fecha de la sentencia tras el pedido de 10 años de cárcel
Dramático incendio en La Plata: ardió una casa, un hombre sufrió quemaduras y está peleando por su vida
VIDEO.- Del UPD al UDT: la "última despedida tumbera", el otro ritual que crece en La Plata
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Una pareja vivió horas de miedo extremo en Tolosa
Espectáculos
Se filtraron los motivos por el malestar entre Carmen Barbieri y Florencia de la V, los detalles
Confusa reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Paula Chaves, todo mal
Matriarcado en Gran Hermano Generación Dorada: seis mujeres salieron de placa
Las apuestas para los Premios Oscar 2026: revelan a los favoritos de la Academia, qué dicen las cuotas   
Empujón de MasterChef Celebrity sumado al derecho a réplica: las estrategias de Gran Hermano para subir el rating 
La Ciudad
El Gobierno modificó el mecanismo de actualización en las tarifas de gas: de qué trata y cómo afecta a los usuarios
La Secretaría de Ambiente muestra cómo se gestionan los residuos y promueve denuncias vecinales
VIDEO. “Lo que se vio en el cielo de La Plata”: la sorpresa por un ¿meteorito o avión a chorro?
Cada cuánto habrá que hacer la VTV con los cambios que ratificó el Gobierno
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 11 de marzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla