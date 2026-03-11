Múltiples allanamientos en La Plata: investigan presunta venta ilegal de terrenos
Una serie de allanamientos y pedidos de documentación se realizaron en distintos puntos de La Plata esta mañana en el marco de una causa judicial que investiga una presunta maniobra vinculada a la venta irregular de terrenos.
Según pudo saber EL DIA, la investigación se tramita bajo una causa por “desobediencia y estafa” y apunta a determinar la posible comercialización de lotes en emprendimientos inmobiliarios que estarían bajo sospecha. En ese contexto, la Justicia autorizó órdenes de registro y secuestro de dispositivo electrónicos y documentación, además de requerimientos formales a inmobiliarias y escribanías.
Entre los procedimientos ordenados se encuentran allanamientos en oficinas y domicilios vinculados a desarrollos inmobiliarios, así como en espacios donde se habrían promocionado o comercializado parcelas. Uno de los allanamientos tuvo lugar esta mañana en la calle 37 entre 117 y 118, en la sede de una de las empresas que está ubicada en el barrio Hipódromo de nuestra ciudad.
La investigación pone el foco en operaciones relacionadas con firmas y desarrollos como Grupo Futuro, Grupo Delsud y Grupo Aldea, que habrían estado involucrados en la promoción y venta de lotes en distintos sectores del partido.
En ese sentido, según las mismas fuentes a las que accedió EL DIA, los operativos tuvieron como objetivo secuestrar teléfonos celulares, computadoras, tablets, material publicitario, planos, escrituras y documentación notarial, además de cualquier otro soporte informático que pueda resultar relevante para la causa.
Además de los registros domiciliarios, la Justicia también dispuso órdenes de presentación de documentación a distintas firmas vinculadas al mercado inmobiliario para analizar operaciones de compra y venta de terrenos.
Entre las empresas a las que se les solicitó información figuran Century 21, Inmobiliaria Veimar, Inmobiliaria Urquiza y Four Capital S.A., a las que se les requirió documentación vinculada a operaciones de loteos investigados.
Por otro lado, también se supo que el objetivo es analizar escrituras, documentación notarial y registros de operaciones relacionadas con distintos proyectos de loteo, entre ellos desarrollos mencionados como “Bella Vista”, “El Paraíso” y “Los Pinares”, este último ubicado en la zona de Arana.
Los investigadores buscan determinar si las parcelas comercializadas contaban con la habilitación correspondiente y si las operaciones se ajustaban a la normativa vigente, además de establecer el circuito de comercialización y los actores involucrados.
La investigación se produce en un contexto donde ya se habían detectado situaciones similares en la región. En enero pasado, un operativo derivó en la clausura de un loteo ilegal en una zona rural de La Plata, donde se denunciaba la venta de terrenos sin las habilitaciones correspondientes.
Ese caso volvió a poner en agenda la problemática de los loteos irregulares y la comercialización de parcelas en áreas que no cuentan con autorización urbanística, un fenómeno que en los últimos años generó múltiples denuncias de compradores y vecinos.
Mientras avanza la investigación, la Justicia busca reunir documentación clave y reconstruir las operaciones inmobiliarias para determinar si existieron irregularidades en la venta de terrenos en la región.
