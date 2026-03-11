Boca busca reafirmarse Juega el clásico con San Lorenzo

Desde las 19:45, Boca recibe a San Lorenzo en el clásico de la fecha 10. El árbitro del juego va a ser Pablo Echavarría y la televisación va a estar a cargo de ESPN Premium. El Xeneize quiere reafirmar su levantada en el campeonato ante un Ciclón que necesita una victoria para volver a tomar confianza.

Boca llega a este encuentro luego de la muy buena goleada como visitante por 3-0 ante Lanús, que le permitió cortar con la mala racha de cuatro partidos seguidos sin sumar de a tres. Además, llegó a las 12 unidades, para así escalar hasta la sexta colocación de la Zona A. Aquel triunfo también le dio un poco de respiro a su director técnico, Claudio Úbeda, quien era seriamente cuestionado por los hinchas “Xeneizes”.

En lo que respecta al once, el Sifón va a repetir los mismos nombres que golearon en La Fortaleza, por lo que va a continuar el doble nueve compuesto por Merentiel y Bareiro junto con la inclusión del juvenil Tomás Aranda, que tuvo un gran nivel ante el Granate.

El que nuevamente va a estar ausente es Edinson Cavani, quien comenzó un tratamiento de bloqueo en la zona lumbar y estará un mes fuera de las canchas. Además Alan Velasco va a ser llevado de a poco y no va a estar en la lista de concentrados.

San Lorenzo, por su parte, también tiene 12 puntos, aunque por la diferencia de gol está octavo. El “Ciclón”, que es dirigido por Damián Ayude, había tenido un gran inicio en el Torneo Apertura, aunque en las últimas fechas se pinchó y solo pudo ganar en una de sus últimas cinco presentaciones.

Si bien acumula cuatro encuentros sin perder, le cuesta ganar, ya que solo se quedó con los tres puntos ante Estudiantes de Río Cuarto en los últimos cinco encuentros que disputó.

En lo que respecta al once de para esta tarde-noche, Ayude va a realizar una sola modificación: el ingreso de Ignacio Perruzzi en el mediocampo en lugar de Gonzalo Abrego.

LA MALA RACHA XENEIZE

Uno de los puntos que le costó a Boca en los últimos años fue ganar en los clásicos. Y si se analiza la estadística de los últimos diez encuentros que disputó ante equipos grandes, no es la mejor, ya que solo triunfó una sola vez: fue 2-0 ante River en noviembre pasado.

Después acumuló tres empates (dos con Racing y una con Independiente) y seis derrotas (Racing, en tres ocasiones, River, en dos ocasiones, e Independiente).

En lo que respecta a los enfrentamientos entre sí entre Boca y San Lorenzo, el Xeneize acumula tres encuentros sin caer ante el Ciclón, producto de dos victorias seguidas y una igualdad.

MÁS ACCIÓN

Otro de los duelos atractivos que tiene la jornada es el choque en La Paternal entre Argentinos y Rosario Central, a partir de las 17:30. El encuentro va a ser dirigido por Facundo Tello y televisado por TNT Sports.

El Canalla llega con una baja de peso como la de Ángel Di María, quien arrastra una molestia muscular y quedó descartado para el choque de esta tarde. En su lugar, va a Julián Fernández. Después, Jorge Almirón apuesta a lo mejor que tiene.

Por su parte, el Bicho no transita un buen momento y tiene a su entrenador, Nicolás Diez, criticado. La eliminación del repechaje de la Copa Libertadores lo dejó bajo la lupa por parte de los hinchas, por lo que necesita empezar a encontrar resultados rápido. El equipo no está confirmado, pero sería similar al que empató con Barracas Central como local.

Por su parte, a las 22 horas, Atlético Tucumán recibe a Aldosivi en un duelo de necesitados. El choque va a tener como juez a Felipe Viola y va a ser televisado por ESPN Premium. El Decano viene de tres derrotas en fila y más allá de que cambió de entrenador, tras la llegada de Julio César Falcioni, el momento es crítico. Y esta noche, tiene un partido clave ante un rival directo en la lucha por la permanencia. El once aún no está confirmado.

Por su parte, el Tiburón también arrastra un momento crítico en el campeonato, ya que aún no pudo ganar. De los nueve partidos que jugó en el año, solo pudo vencer a San Miguel por la Copa Argentina. Y en caso de no sacar un buen resultado en Tucumán, podría acabar el ciclo de Guillermo Farré al mando del club marplatense.

A la misma hora pero en Mendoza, Independiente Rivadavia recibe a Barracas Central con arbitraje de Yael Falcón Pérez y la televisación de TNT Sports. La Lepra quiere seguir firme en la Zona B ante un rival que transita un andar irregular y que necesita empezar a sumar de a tres para no sufrir con la zona baja de la Tabla Anual. En lo que respecta a los equipos, Alfredo Berti repite el once que empató con River, mientras que Rubén Insúa no confirmó el equipo pero podría tocar poco tras el empate ante Argentinos.