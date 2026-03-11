Reforma de la VTV: cada cuánto habrá que hacer el chequeo de los vehículos

Avanza la reforma de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El Gobierno tiene como objetivo simplificar el trámite, bajar costos para los conductores y ampliar la cantidad de centros habilitados para realizar los controles, tal como informó EL DIA.

Días atrás, a través del Decreto 139/2026, el Ejecutivo rechazó un reclamo de los talleres y dejó firme la reforma implementada hasta ahora en los controles vehiculares, que prevé menos trámites, extensión de plazos y la apertura del mercado a concesionarias e importadores.

De esta forma, con este nuevo decreto, el Gobierno ratificó los ejes de la modernización del sistema y uno de los cambios más sustanciales es cada cuánto habrá que hacer el chequeo del vehículo. En este sentido se informó que:

- Vehículos 0 km: la primera revisión técnica deberá realizarse recién a los 5 años del patentamiento (antes era a los 3 años).

- Autos de hasta 10 años: la revisión será cada dos años, en lugar de anual.

Por otro lado se le pone fin a la exclusividad: las autoridades jurisdiccionales ya no podrán limitar el número de talleres ni fijar tarifas máximas o mínimas. Mientras que aparecen nuevos actores como concesionarias, importadores y talleres mecánicos, que podrán realizar las revisiones, eliminando la exclusividad de los centros de inspección tradicionales.

Polémica con los talleres y la palabra oficial

Los empresarios nucleados en la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (CATRAI) buscaban frenar la reforma, argumentando que los cambios introducidos por el Decreto 196/25 ponían en riesgo la seguridad vial y afectaban la "independencia de criterios" de las inspecciones.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la publicación de la norma y destacó que la medida cuestionada por los talleres "introducía tres cambios importantes en este régimen". "Primero extendía los plazos para las VTV, básicamente indicando que no era necesaria en los primeros cinco años de un 0Km (y luego solo cada dos años hasta los 10 años). Segundo, permitía que cualquier taller con equipamiento pudiera hacerla", enumeró.

Por último, el texto "eliminaba el 'informe de configuración de modelo' (ICM) un curro de AITA (Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor) que te obligaba a pagar por verificar los cambios de configuración que hacían talleres habilitados por el gobierno a tal fin y previo a su verificación final en la revisión técnica obligatoria por otra entidad autorizada por el gobierno a tal fin". "En definitiva, un peaje sándwich entre dos trámites oficiales", sentenció.

"Queda así allanada la reforma que va a poner racionalidad y va a permitir que las VTV se hagan en las concesionarias, en cualquier taller habilitado, o en los talleres RTO que hoy hacen solo vehículos de carga. En definitiva, con más oferta, como es en cualquier país serio del mundo", concluyó. Ahora, los talleristas podrán continuar el reclamo por vía judicial.