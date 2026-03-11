Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Incendio en una casa de La Plata: un hombre sufrió quemaduras y fue hospitalizado

11 de Marzo de 2026 | 08:20

Un incendio en una vivienda generó momentos de tensión este miércoles por la mañana en La Plata, donde un hombre resultó con quemaduras y debió ser trasladado a un hospital de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:35 en una casa ubicada en la calle 42 entre 139 y 140, en la zona oeste de La Plata. Hasta el lugar acudió una dotación de bomberos del cuartel San Carlos tras un llamado de emergencia que alertaba por un incendio en una vivienda.

Según fuentes policiales que accedió en exclusiva EL DÍA, los bomberos constataron que el incendio se encontraba totalmente declarado. En el exterior de la propiedad se hallaba un hombre con diversas quemaduras, por lo que de inmediato se solicitó la presencia de una ambulancia para su asistencia.

En tanto, el herido fue atendido en el lugar y trasladado al hospital Hospital San Juan de Dios, donde ingresó para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

Durante el operativo también se convocó a personal de Edelap, ya que la vivienda se encontraba electrificada y, según indicaron fuentes del procedimiento, aun después de cortar cables se detectaba presencia de tensión.

Tras el trabajo de los bomberos, el fuego logró ser controlado y no se registraron otras personas heridas. Las causas que originaron el incendio aún no fueron determinadas y serán materia de investigación.

