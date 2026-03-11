Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Una enfermedad con alta capacidad de contagio

Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal

En salas de salud municipales, hospitales y otros puntos de la Ciudad comienza hoy la aplicación de las dosis

Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal

se inicia la campaña de vacunación antigripal en la ciudad/ el dia

11 de Marzo de 2026 | 01:53
Edición impresa

Comienza hoy la campaña de vacunación antigripal 2026 y las autoridades sanitarias informaron cuáles son los centros de vacunación habilitados en el partido de La Plata.

El operativo funcionará de lunes a viernes entre las 8 y las 12, y están distribuidos en distintos barrios y localidades para facilitar el acceso de los vecinos.

En el municipio platense aclararon que la primera etapa de la campaña de vacunación antigripal en la Ciudad está dirigida a personal de salud y personas mayores de 65 años. Los integrantes de estos grupos pueden aplicarse la dosis en el Vacunatorio Central o en cualquiera de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del partido.

Una vez culminada esta instancia, continuará la segunda fase de la campaña destinada a personas embarazadas -en cualquier trimestre de gestación-, puérperas -hasta 10 días después del parto, preferentemente antes del egreso de la maternidad-, niñas y niños de entre 6 meses y 2 años, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo (deberán presentar certificado médico) y personal estratégico.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que la gripe es una afección respiratoria de origen viral con una capacidad de contagio sumamente alta.

Quienes quieren aplicarse la vacuna en forma particular en una farmacia tendrán que pagar cerca de 70.000 pesos.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

LE PUEDE INTERESAR

Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP

Según se explicó, se busca disminuir drásticamente los índices de hospitalización, las secuelas graves y la mortalidad en los grupos de riesgo.

CENTROS DE VACUNACIÓN

En la Ciudad se realizará la vacunación en la Unidad Sanitaria N°1 –Los Hornos: 145 entre 59 y 60; Unidad Sanitaria N°2 –Los Hornos: 66 y 143; Unidad Sanitaria N°3 –Los Hornos: 45 entre 145 y 146; Unidad Sanitaria N°4 –Villa Elisa: Camino Centenario y Arana; Unidad Sanitaria N°5–City Bell: 12 y 19; Unidad Sanitaria N°6–La Plata: 122 entre 80 y 81; Unidad Sanitaria N°7–Villa Elvira: 7 y 82; Unidad Sanitaria N°8–La Plata: 20 y 85; Unidad Sanitaria N°9–Tolosa: 3 y 528; Unidad Sanitaria N°10–San Ponciano: 208 y 516; Unidad Sanitaria N°11–Arturo Seguí: 9 de Julio y Alem; Unidad Sanitaria N°12–Gorina: 138 y 481; Unidad Sanitaria N°13–La Plata: 41 entre 10 y 11.

También, en la Unidad Sanitaria N°14–La Plata: 17 entre 529 y 530; Unidad Sanitaria N°15–La Plata: 520 y 118 Unidad Sanitaria N°16–Los Hornos: 66 entre 173 y 174; Unidad Sanitaria N°17–City Bell: 449 esquina 27; Unidad Sanitaria N°18–Lisandro Olmos: 45 entre 187 y 187 bis; Unidad Sanitaria N°19–La Plata: 4 y 611 bis; Unidad Sanitaria N°20–Las Malvinas: 139 entre 33 y 34; Unidad Sanitaria N°21–Arana: 131 entre 639 y 640; Unidad Sanitaria N°25–Ringuelet: 514 entre 11 y 12; Unidad Sanitaria N°26–Villa Alba: 122 y 605.

En los centros de salud municipales: Centro de Salud N° 27: 526 entre 24 y 25; Centro de Salud N°28–Gonnet: 10 y 491; Centro de Salud N°31: 186 y 492; Centro de Salud N°32–Hernández: 131 y 510; Centro de Salud N°33–La Granja: 142 y 520: Centro de Salud N° 34–Barrio Santa Ana: 156 entre 528 y 529; Centro de Salud N°35–Villa Elvira: 121 entre 99 y 600 (El Palihue); Centro de Salud N° 36–Villa Elisa: 412 y 29; Centro de Salud N°37–Los Hornos: 137 entre 79 y 80; Centro de Salud N°38–City Bell: 7 bis y 477; Centro de Salud N°41: 84 entre 131 y 132; Centro de Salud N°43–Villa Elvira: 7 y 632; Centro de Salud N°44–Los Hornos: 59 y 154; Centro de Salud N°45–Barrio El Retiro: 46 y 158; Centro de Salud N°46–Altos de San Lorenzo: 16 y 608.

Los hospitales habilitados para vacunación en La Plata son los siguientes: Hospital Elina de la Serna: 8 entre 41 y 42; Hospital San Juan de Dios: 27 y 70; Hospital San Roque (Gonnet): 508 entre 18 y 19; Hospital General San Martín: 1 y 70; Hospital Rodolfo Rossi: 37 entre 116 y 117; Hospital Alejandro Korn (Melchor Romero): 520 entre 173 y 178; Hospital Sor María Ludovica: 14 N°1631; Hospital Ricardo Gutiérrez: Diagonal 114 entre 39 y 40; Hospital Noel H. Sbarra: 8 y 67; Hospital José Ingenieros (Melchor Romero): 161 y 514.

También se aplicará la vacuna antigripal en el Centro Urbano N°1: calle 55 N°1185 entre 18 y 19; Centro Integral de Medicina: 11 entre 46 y 47 N°724; Hospital Italiano: 51 entre 29 y 30; Sala de Primeros Auxilios – Etcheverry: 52 y 228; Centro de atención en El Peligro: Ruta 2 km 44,5.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%

Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo

Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal

Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes

El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield

Redobla la apuesta: Milei sin piedad con empresarios

De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP

$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Espectáculos
“Es capaz de todo”: el lado oscuro de Andrea del Boca
Kapanga: “La música es un refugio para enfrentar la adversidad”
Winnie Pooh cumple 100: el osito que con calma y con miel casi llega a presidente
More Rial consiguió la domiciliaria: ¿Quién fue la clave para su salida?
Vuelve Yuna: el quinto regreso del unipersonal basado en “Las primas”
Policiales
VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región
Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Una pareja vivió horas de miedo extremo en Tolosa
Robaron en un local de comidas que pertenece a los bomberos de Berisso
Deportes
El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield
¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?
Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes
Tofoni desmintió accionar contra Estudiantes
Boca busca reafirmarse Juega el clásico con San Lorenzo
Información General
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Crece el reclamo por el estado de la Ruta Provincial Hipólito Yrigoyen
Denuncias de irregularidades en la elección de la UOM de Zárate-Campana imagen
Mi PAMI: la nueva función de consulta para un servicio clave de los afiliados
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla