Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal

se inicia la campaña de vacunación antigripal en la ciudad/ el dia

Comienza hoy la campaña de vacunación antigripal 2026 y las autoridades sanitarias informaron cuáles son los centros de vacunación habilitados en el partido de La Plata.

El operativo funcionará de lunes a viernes entre las 8 y las 12, y están distribuidos en distintos barrios y localidades para facilitar el acceso de los vecinos.

En el municipio platense aclararon que la primera etapa de la campaña de vacunación antigripal en la Ciudad está dirigida a personal de salud y personas mayores de 65 años. Los integrantes de estos grupos pueden aplicarse la dosis en el Vacunatorio Central o en cualquiera de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del partido.

Una vez culminada esta instancia, continuará la segunda fase de la campaña destinada a personas embarazadas -en cualquier trimestre de gestación-, puérperas -hasta 10 días después del parto, preferentemente antes del egreso de la maternidad-, niñas y niños de entre 6 meses y 2 años, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo (deberán presentar certificado médico) y personal estratégico.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que la gripe es una afección respiratoria de origen viral con una capacidad de contagio sumamente alta.

Quienes quieren aplicarse la vacuna en forma particular en una farmacia tendrán que pagar cerca de 70.000 pesos.

Según se explicó, se busca disminuir drásticamente los índices de hospitalización, las secuelas graves y la mortalidad en los grupos de riesgo.

CENTROS DE VACUNACIÓN

En la Ciudad se realizará la vacunación en la Unidad Sanitaria N°1 –Los Hornos: 145 entre 59 y 60; Unidad Sanitaria N°2 –Los Hornos: 66 y 143; Unidad Sanitaria N°3 –Los Hornos: 45 entre 145 y 146; Unidad Sanitaria N°4 –Villa Elisa: Camino Centenario y Arana; Unidad Sanitaria N°5–City Bell: 12 y 19; Unidad Sanitaria N°6–La Plata: 122 entre 80 y 81; Unidad Sanitaria N°7–Villa Elvira: 7 y 82; Unidad Sanitaria N°8–La Plata: 20 y 85; Unidad Sanitaria N°9–Tolosa: 3 y 528; Unidad Sanitaria N°10–San Ponciano: 208 y 516; Unidad Sanitaria N°11–Arturo Seguí: 9 de Julio y Alem; Unidad Sanitaria N°12–Gorina: 138 y 481; Unidad Sanitaria N°13–La Plata: 41 entre 10 y 11.

También, en la Unidad Sanitaria N°14–La Plata: 17 entre 529 y 530; Unidad Sanitaria N°15–La Plata: 520 y 118 Unidad Sanitaria N°16–Los Hornos: 66 entre 173 y 174; Unidad Sanitaria N°17–City Bell: 449 esquina 27; Unidad Sanitaria N°18–Lisandro Olmos: 45 entre 187 y 187 bis; Unidad Sanitaria N°19–La Plata: 4 y 611 bis; Unidad Sanitaria N°20–Las Malvinas: 139 entre 33 y 34; Unidad Sanitaria N°21–Arana: 131 entre 639 y 640; Unidad Sanitaria N°25–Ringuelet: 514 entre 11 y 12; Unidad Sanitaria N°26–Villa Alba: 122 y 605.

En los centros de salud municipales: Centro de Salud N° 27: 526 entre 24 y 25; Centro de Salud N°28–Gonnet: 10 y 491; Centro de Salud N°31: 186 y 492; Centro de Salud N°32–Hernández: 131 y 510; Centro de Salud N°33–La Granja: 142 y 520: Centro de Salud N° 34–Barrio Santa Ana: 156 entre 528 y 529; Centro de Salud N°35–Villa Elvira: 121 entre 99 y 600 (El Palihue); Centro de Salud N° 36–Villa Elisa: 412 y 29; Centro de Salud N°37–Los Hornos: 137 entre 79 y 80; Centro de Salud N°38–City Bell: 7 bis y 477; Centro de Salud N°41: 84 entre 131 y 132; Centro de Salud N°43–Villa Elvira: 7 y 632; Centro de Salud N°44–Los Hornos: 59 y 154; Centro de Salud N°45–Barrio El Retiro: 46 y 158; Centro de Salud N°46–Altos de San Lorenzo: 16 y 608.

Los hospitales habilitados para vacunación en La Plata son los siguientes: Hospital Elina de la Serna: 8 entre 41 y 42; Hospital San Juan de Dios: 27 y 70; Hospital San Roque (Gonnet): 508 entre 18 y 19; Hospital General San Martín: 1 y 70; Hospital Rodolfo Rossi: 37 entre 116 y 117; Hospital Alejandro Korn (Melchor Romero): 520 entre 173 y 178; Hospital Sor María Ludovica: 14 N°1631; Hospital Ricardo Gutiérrez: Diagonal 114 entre 39 y 40; Hospital Noel H. Sbarra: 8 y 67; Hospital José Ingenieros (Melchor Romero): 161 y 514.

También se aplicará la vacuna antigripal en el Centro Urbano N°1: calle 55 N°1185 entre 18 y 19; Centro Integral de Medicina: 11 entre 46 y 47 N°724; Hospital Italiano: 51 entre 29 y 30; Sala de Primeros Auxilios – Etcheverry: 52 y 228; Centro de atención en El Peligro: Ruta 2 km 44,5.