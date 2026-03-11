Karina Milei se metió de lleno en la disputa con la AFA: "Si son culpables tendrán que pagar"

Múltiples allanamientos en La Plata: investigan presunta venta ilegal de terrenos
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le respondió hoy al abogado Claudio Dalbón, que representa a la AFA, y sostuvo que si en esa asociación son culpables “tendrán que pagar con todo el peso de la ley”.
“Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia”, expresó la funcionaria desde sus redes sociales. El propio Javier Milei respaldó a su hermana con la frase “Palabras de El Jefe”.
A las apreciaciones de Karina Milei se sumó el ministro de Justicia, Juan Pablo Mahiques, quien sostuvo que “corresponde recordar que en la República Argentina el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos”.
“Este Gobierno respeta estrictamente esos principios institucionales y ha puesto -y seguirá poniendo- toda la información necesaria a disposición de la Justicia para colaborar con las investigaciones. Como siempre, esperamos que, de existir delitos, se investigue con seriedad y se juzgue a los responsables conforme a derecho”, expresó el funcionario.
Dalbón había dicho que la causa por presunta evasión en la AFA es “política” y afirmó que se resolvería con la propia Karina Milei, dado que el letrado argumentó que el "deseo" de Santiago Caputo es quedarse con el poder de la entidad. "sto es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica y se va a terminar arreglando políticamente, no con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina", arremetió.
