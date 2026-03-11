Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Karina Milei se metió de lleno en la disputa con la AFA: "Si son culpables tendrán que pagar"

Karina Milei se metió de lleno en la disputa con la AFA: "Si son culpables tendrán que pagar"
11 de Marzo de 2026 | 15:33

Escuchar esta nota

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le respondió hoy al abogado Claudio Dalbón, que representa a la AFA, y sostuvo que si en esa asociación son culpables “tendrán que pagar con todo el peso de la ley”.

“Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia”, expresó la funcionaria desde sus redes sociales. El propio Javier Milei respaldó a su hermana con la frase “Palabras de El Jefe”.

A las apreciaciones de Karina Milei se sumó el ministro de Justicia, Juan Pablo Mahiques, quien sostuvo que “corresponde recordar que en la República Argentina el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos”.

“Este Gobierno respeta estrictamente esos principios institucionales y ha puesto -y seguirá poniendo- toda la información necesaria a disposición de la Justicia para colaborar con las investigaciones. Como siempre, esperamos que, de existir delitos, se investigue con seriedad y se juzgue a los responsables conforme a derecho”, expresó el funcionario.

Dalbón había dicho que la causa por presunta evasión en la AFA es “política” y afirmó que se resolvería con la propia Karina Milei, dado que el letrado argumentó que el "deseo" de Santiago Caputo es quedarse con el poder de la entidad. "sto es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica y se va a terminar arreglando políticamente, no con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina", arremetió.

LE PUEDE INTERESAR

Informe de la UCA | Ocho de cada diez trabajadores se saltean comidas por falta de recursos

LE PUEDE INTERESAR

Villarruel cuestionó a Adorni por el viaje de su esposa: "Menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política"

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

Gimnasia quiere volver a ganar frente a Banfield: formaciones, hora y TV

Cada cuánto habrá que hacer la VTV con los cambios que ratificó el Gobierno

Ya vacunan contra la gripe en La Plata: centros de salud, horarios, grupos de riesgo y todo sobre la campaña

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

SUTEBA: se aleja un histórico dirigente sindical docente y ya tiene reemplazo

¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?

Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial

La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús
Últimas noticias de Política y Economía

Se reunió la Mesa de Política Criminal en La Plata: bajó el índice de reiterancia en niños y jóvenes

Los senadores se volvieron a aumentar a los sueldos: cobrarán más de $11 millones

Informe de la UCA | Ocho de cada diez trabajadores se saltean comidas por falta de recursos

Villarruel cuestionó a Adorni por el viaje de su esposa: "Menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política"
Espectáculos
Encapuchada y esposada: More Rial trasladada a tribunales previo al arresto domiciliario
Vuelve a La Plata el ciclo de magia "Algo que nunca viste", un show para el asombro
Se filtraron los motivos por el malestar entre Carmen Barbieri y Florencia de la V, los detalles
Confusa reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Paula Chaves, todo mal
Matriarcado en Gran Hermano Generación Dorada: seis mujeres salieron de placa
Policiales
Juicio por la muerte de Maradona: a menos de una semana, reprogramaron su inicio para abril
Múltiples allanamientos en La Plata: investigan presunta venta ilegal de terrenos
VIDEO. Dramático incendio en La Plata: ardió una casa, un hombre sufrió quemaduras y está peleando por su vida
Juicio al ex marido de Piparo: hoy se conoce la fecha de la sentencia tras el pedido de 10 años de cárcel
VIDEO.- Del UPD al UDT: la "última despedida tumbera", el otro ritual que crece en La Plata
Información General
El Gobierno modificó el mecanismo de actualización en las tarifas de gas: de qué trata y cómo afecta a los usuarios
Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán
Colegios privados bonaerenses se suman a la pelea y alertan por las tasas municipales
¡Cuidado! No es ARCA, es “(G)ARCA”: advierten por la viralización de un falso mail para renovar la clave fiscal
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Deportes
Gimnasia quiere volver a ganar frente a Banfield: formaciones, hora y TV
¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?
La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús
Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial
Boca busca reafirmarse en el clásico con San Lorenzo: formaciones, hora y TV

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla