Contenedores "explotados" y basurales en las calles, un reclamo que se extiende en los barrios de La Plata

Vecinos de distintos barrios de La Plata volvieron a manifestar su preocupación por la acumulación de basura en contenedores desbordados y basurales que crecen en la vía pública, una problemática que, según denuncian, se repite en varias zonas de la ciudad.

Uno de los reclamos llega desde calle 50 entre 17 y 18, donde frentistas aseguran que el contenedor de residuos permanece habitualmente saturado, con bolsas que terminan acumulándose alrededor.

“Este es el estado habitual del contenedor”, señaló un vecino al mostrar imágenes de la zona, donde se observa basura desparramada sobre la vereda.

Una situación similar describieron residentes de avenida 60 entre 2 y 3, quienes sostienen que el problema comienza desde temprano y se agrava con el paso de las horas. “Así están desde temprano los contenedores. A la tarde ya hay bolsas en la vereda y a la noche no se puede pasar”, relató un frentista.

Además del impacto visual, los vecinos advierten por problemas sanitarios derivados de la acumulación de residuos. “Hay cucarachas, moscas, ratas… el olor te voltea”, expresaron con preocupación.

Otro de los puntos señalados se encuentra en calle 531 entre 137 y 138, donde residentes aseguran que se está formando un basural en plena cuadra. “Rogamos a quien corresponda que tenga a bien recoger el incipiente basural que crece diariamente”, indicaron.

Ante este panorama, los vecinos reclaman mayor frecuencia en la recolección de residuos y limpieza de los contenedores, con el objetivo de evitar que la basura se acumule en las veredas y se convierta en un foco de contaminación y proliferación de plagas.