Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Contenedores "explotados" y basurales en las calles, un reclamo que se extiende en los barrios de La Plata

Contenedores "explotados" y basurales en las calles, un reclamo que se extiende en los barrios de La Plata
11 de Marzo de 2026 | 11:51

Escuchar esta nota

Vecinos de distintos barrios de La Plata volvieron a manifestar su preocupación por la acumulación de basura en contenedores desbordados y basurales que crecen en la vía pública, una problemática que, según denuncian, se repite en varias zonas de la ciudad.

Uno de los reclamos llega desde calle 50 entre 17 y 18, donde frentistas aseguran que el contenedor de residuos permanece habitualmente saturado, con bolsas que terminan acumulándose alrededor.

“Este es el estado habitual del contenedor”, señaló un vecino al mostrar imágenes de la zona, donde se observa basura desparramada sobre la vereda.

Una situación similar describieron residentes de avenida 60 entre 2 y 3, quienes sostienen que el problema comienza desde temprano y se agrava con el paso de las horas. “Así están desde temprano los contenedores. A la tarde ya hay bolsas en la vereda y a la noche no se puede pasar”, relató un frentista.

Además del impacto visual, los vecinos advierten por problemas sanitarios derivados de la acumulación de residuos. “Hay cucarachas, moscas, ratas… el olor te voltea”, expresaron con preocupación.

Otro de los puntos señalados se encuentra en calle 531 entre 137 y 138, donde residentes aseguran que se está formando un basural en plena cuadra. “Rogamos a quien corresponda que tenga a bien recoger el incipiente basural que crece diariamente”, indicaron.

Ante este panorama, los vecinos reclaman mayor frecuencia en la recolección de residuos y limpieza de los contenedores, con el objetivo de evitar que la basura se acumule en las veredas y se convierta en un foco de contaminación y proliferación de plagas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

Gimnasia quiere volver a ganar frente a Banfield: formaciones, hora y TV

Cada cuánto habrá que hacer la VTV con los cambios que ratificó el Gobierno

Ya vacunan contra la gripe en La Plata: centros de salud, horarios, grupos de riesgo y todo sobre la campaña

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?

Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial

La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús

Adorni justificó el viaje de su esposa en el avión presidencial: "Vengo a deslomarme una semana y quería que me acompañe"
Últimas noticias de La Ciudad

La reforma de la VTV, ¿se aplicará en la Provincia de Buenos Aires?

VIDEO. TRIBUNA DE VECINOS.- El reclamo por autos estacionados en la vereda en Barrio Monasterio

TRIBUNA DE VECINOS.- Un "tremendo pozo" en 138 entre 61 y 62

El Gobierno modificó el mecanismo de actualización en las tarifas de gas: de qué trata y cómo afecta a los usuarios
Deportes
Gimnasia quiere volver a ganar frente a Banfield: formaciones, hora y TV
¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?
La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús
Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial
Boca busca reafirmarse en el clásico con San Lorenzo: formaciones, hora y TV
Policiales
Múltiples allanamientos en La Plata: investigan presunta venta ilegal de terrenos
VIDEO. Dramático incendio en La Plata: ardió una casa, un hombre sufrió quemaduras y está peleando por su vida
Juicio al ex marido de Piparo: hoy se conoce la fecha de la sentencia tras el pedido de 10 años de cárcel
VIDEO.- Del UPD al UDT: la "última despedida tumbera", el otro ritual que crece en La Plata
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Espectáculos
Vuelve a La Plata el ciclo de magia "Algo que nunca viste", un show para el asombro
Se filtraron los motivos por el malestar entre Carmen Barbieri y Florencia de la V, los detalles
Confusa reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Paula Chaves, todo mal
Matriarcado en Gran Hermano Generación Dorada: seis mujeres salieron de placa
Las apuestas para los Premios Oscar 2026: revelan a los favoritos de la Academia, qué dicen las cuotas   
Información General
El Gobierno modificó el mecanismo de actualización en las tarifas de gas: de qué trata y cómo afecta a los usuarios
Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán
Colegios privados bonaerenses se suman a la pelea y alertan por las tasas municipales
¡Cuidado! No es ARCA, es “(G)ARCA”: advierten por la viralización de un falso mail para renovar la clave fiscal
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla