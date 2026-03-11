Declaró Toviggino, defendiéndose con frases del Papa Francisco: "Vivir es intentar y quien intenta, inevitablemente tropieza"

Múltiples allanamientos en La Plata: investigan presunta venta ilegal de terrenos
El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, publicó un mensaje en sus redes sociales con una cita del Papa Francisco minutos antes de presentarse a declarar en la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos dentro de AFA. Estuvo una hora en los tribunales en lo Penal Económico, en donde presentó un escrito y permaneció durante una hora en el lugar.
El dirigente compartió en su cuenta de X una reflexión atribuida al pontífice: “Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza”. El texto forma parte de un mensaje más amplio sobre los errores y la posibilidad de levantarse después de las caídas, difundido en la previa de su comparecencia ante la Justicia.
La publicación se produjo poco antes de que Toviggino ingresara a tribunales para prestar declaración indagatoria en una causa que investiga la presunta retención indebida de aportes e impuestos vinculados a la AFA. La pesquisa analiza movimientos de fondos y eventuales responsabilidades de dirigentes de la entidad.
El mensaje tuvo amplia repercusión en redes sociales y en el ámbito político y deportivo debido al contexto judicial que atraviesa el dirigente y a la referencia directa al líder de la Iglesia Católica en el momento previo a su declaración.
