Espectáculos |UN NUEVO ESCÁNDALO

“Es capaz de todo”: el lado oscuro de Andrea del Boca

Ricardo Biasotti, ex pareja de la actriz, se refirió a su viejo conflicto legal y mediático y revivió el drama que vivió con su hija, Anna del Boca, a quien no ve desde hace años

"Es capaz de todo": el lado oscuro de Andrea del Boca
11 de Marzo de 2026 | 05:14
Edición impresa

Andrea del Boca volvió a la vida pública luego de que decidiera convertirse en la flamante participante de “Gran Hermano Generación Dorada”, la nueva edición del reality al que también se sumaron otras figuras y ex participantes. Sin embargo, su incursión en el mundo televisivo terminó por revivir un viejo escándalo con su ex, Ricardo Biasotti, quien decidió reaparecer en los medios y hablar del difícil pasado con la actriz y madre de su hija, Anna del Boca.

Fue en “DDM” en donde el ex de Andrea decidió reaparecer, respondiendo a la nueva actualidad de la actriz convertida en mediática. Ricardo rompió el silencio sobre la distancia con su hija, las denuncias por presunto abuso sexual agravado por el vínculo y corrupción de menores por las que finalmente fue sobreseído en 2023.

Consultado sobre la nueva actualidad de la actriz, Biasotti comentó: “No me preocupa la vida profesional o privada de Andrea y tampoco miro el programa, así que no tengo mucho para opinar. Hace años que no sé nada de ella y tampoco me interesa mucho. Me enteré porque me lo contaron amigos y familiares, pero no pasa de ahí, no estoy interesado”.

Luego, el empresario fue por más y se refirió a las denuncias públicas y judiciales que Del Boca hizo en su contra y que marcaron el destino de la nula relación con su hija, con quien dejó de tener vínculo cuando apenas tenía 9 años. “Ella usó este tema durante 25 años, siempre que necesitó salir en los medios o tener un poco de exposición mediática inventó situaciones falsas para promover todo eso, es lo que hizo toda su vida”, indicó.

Además, agregó: “Si vos ves las veces que salió en la tele con este tema desde que nació la nena y la cantidad de denuncias falsas que me hizo, desde agresión, amenazas, secuestro, abuso… ya no hay nada que me pueda impactar o llamar la atención porque ya me demostró que es capaz de todo”.

En este punto, el empresario hizo hincapié en las acusaciones de abuso hacia su hija y fue categórico: “Son todas inventadas, falsas y armadas con otro propósito, el de llamar la atención y estar en los medios”. Además, dijo: “Yo salí sobreseído en todas las causas, en primera y segunda instancia, vos sacás mi legajo de antecedentes penales y está totalmente limpio”.

Biasotti se encargó de aclarar que su absolución judicial no se debió por falta de evidencia, sino porque no se pudo determinar la existencia de delito: “Anna fue víctima de falsos recuerdos implantados por terceros”, remarcó.

¿QUÉ PASA CON ANNA?

Tras las palabras del empresario sobre su ex, desde el programa quisieron saber en qué situación se encontraba con su hija, Anna del Boca con quien actualmente no tiene ningún tipo de diálogo.

“Todos los expedientes en el Juzgado Civil fueron cajoneados y nunca más avanzaron las causas ni todas mis solicitudes de revinculación y nunca avanzaron. Hoy Anna ya es una mujer de 25 años y no se le puede decir qué hacer, es una decisión de ella”, contó Biasotti y acotó: “Los padres somos padres toda la vida. Tengo esperanza y mi corazón abierto para poder revincularme con ella. Charlar de todas las cosas. Ella, lamentablemente, escuchó una campana de la historia”.

Por último cerró: “Es un derecho de Anna tener a su padre presente. Ella no sabe todo lo que hice yo para ser un padre presente. En la Justicia está todo”.

UNA MANCHA MÁS AL TIGRE

En medio de la viralización de las declaraciones de Biasotti, otra situación dejó expuesta a la actriz. Se trató de la denuncia de un trabajador que hizo unos arreglos en la casa de Del Boca y no recibió el pago correspondiente de la artista, quien reaccionó con evasivas.

Fue en el programa “Puro Show” en donde Néstor, uno de los contratistas, denunció que no recibió sus pagos en tiempo y forma. El trabajador reclama una deuda de 1.600.000 pesos por mano de obra y, como prueba, mostró capturas de chats que exponen las trabas para cobrar. El hombre reveló que la obra quedó inconclusa y que la actriz hizo oídos sordos a sus reclamos: “Si vos pagás en cinco meses ya no va a servir, porque las cosas suben todos los días”, acotó.

 

