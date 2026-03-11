Múltiples allanamientos en La Plata: investigan presunta venta ilegal de terrenos
Múltiples allanamientos en La Plata: investigan presunta venta ilegal de terrenos
Toviggino pasó por Tribunales, dejó un escrito y no respondió preguntas: se defendió con frases del Papa Francisco
Irán atacó a varios barcos y advierte: "Prepárense para que el petróleo cueste 200 dólares"
Informe de la UCA | Ocho de cada diez trabajadores se saltean comidas por falta de recursos
La reforma de la VTV, ¿se aplicará en la Provincia de Buenos Aires?
Persisten los problemas con el agua en La Plata: reclamos de vecinos por baja presión y cortes
En medio de la ofensiva libertaria, un municipio bonaerense suspende una tasa
SUTEBA: se aleja un histórico dirigente sindical docente y ya tiene reemplazo
VIDEO. “Lo que se vio en el cielo de La Plata”: la sorpresa por un ¿meteorito o avión a chorro?
Villarruel cuestionó a Adorni por el viaje de su esposa: "Menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política"
VIDEO. Dramático incendio en La Plata: ardió una casa, un hombre sufrió quemaduras y está peleando por su vida
La Plata le rinde homenaje a Raúl Alfonsín, a 99 años de su nacimiento
Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán
Contenedores "explotados" y basurales en las calles, un reclamo que se extiende en los barrios de La Plata
Juicio al ex marido de Piparo: hoy se conoce la fecha de la sentencia tras el pedido de 10 años de cárcel
Confusa reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Paula Chaves, todo mal
Boca busca reafirmarse en el clásico con San Lorenzo: formaciones, hora y TV
VIDEO.- Del UPD al UDT: la "última despedida tumbera", el otro ritual que crece en La Plata
Robaron en un local de comidas que pertenece a los bomberos de Berisso
VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios
Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Miércoles cálido en La Plata: cómo viene el tiempo para el resto de la semana
Análisis | Argentina Week 2026: el modelo y la pelea de fondo de Milei con los empresarios nacionales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Uno de los reclamos surge desde un edificio ubicado en calle 69 al 200, donde aseguran que desde hace más de dos meses el servicio es irregular. Según explicaron, hay días en los que directamente no sale agua y otros en los que la presión es tan baja que resulta insuficiente para el funcionamiento normal del edificio.
“Hay jornadas en las que no tenemos agua y otras en las que sale muy poquita. No llena la cisterna y tarda mucho en llegar al nivel para que active el automático”, explicó una vecina.
La situación también afecta el uso de los servicios básicos del hogar. “No me carga el calefón y me tengo que ir a bañar y lavar las cosas todos los días a otros lugares”, relató.
Ante este escenario, los frentistas realizaron reclamos ante ABSA, la empresa prestataria del servicio. La administración del edificio gestionó los pedidos bajo los números 4017753 y 4018451, desde donde informaron que dentro de las próximas 72 horas debería pasar personal para verificar la situación en el inmueble.
A esta problemática se suma un reclamo de vecinos de Los Hornos, quienes aseguran que desde hace una semana no tienen agua en la zona de calle 62 entre 145 y 146.
Según indicaron, al comunicarse con la empresa les informaron que el problema estaría relacionado con una bomba rota, aunque hasta el momento no se habría concretado la reparación.
“Es una vergüenza. No se puede lavar ropa, bañarse ni limpiar. Uno paga todos los meses como corresponde y el servicio nunca está”, expresaron con indignación.
Los vecinos piden una solución urgente para restablecer el suministro y evitar que la falta de agua continúe afectando la vida diaria de los frentistas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí