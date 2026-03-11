Persisten los problemas con el agua en La Plata: reclamos de vecinos por baja presión y cortes

Uno de los reclamos surge desde un edificio ubicado en calle 69 al 200, donde aseguran que desde hace más de dos meses el servicio es irregular. Según explicaron, hay días en los que directamente no sale agua y otros en los que la presión es tan baja que resulta insuficiente para el funcionamiento normal del edificio.

“Hay jornadas en las que no tenemos agua y otras en las que sale muy poquita. No llena la cisterna y tarda mucho en llegar al nivel para que active el automático”, explicó una vecina.

La situación también afecta el uso de los servicios básicos del hogar. “No me carga el calefón y me tengo que ir a bañar y lavar las cosas todos los días a otros lugares”, relató.

Ante este escenario, los frentistas realizaron reclamos ante ABSA, la empresa prestataria del servicio. La administración del edificio gestionó los pedidos bajo los números 4017753 y 4018451, desde donde informaron que dentro de las próximas 72 horas debería pasar personal para verificar la situación en el inmueble.

Otra zona afectada en Los Hornos

A esta problemática se suma un reclamo de vecinos de Los Hornos, quienes aseguran que desde hace una semana no tienen agua en la zona de calle 62 entre 145 y 146.

Según indicaron, al comunicarse con la empresa les informaron que el problema estaría relacionado con una bomba rota, aunque hasta el momento no se habría concretado la reparación.

“Es una vergüenza. No se puede lavar ropa, bañarse ni limpiar. Uno paga todos los meses como corresponde y el servicio nunca está”, expresaron con indignación.

Los vecinos piden una solución urgente para restablecer el suministro y evitar que la falta de agua continúe afectando la vida diaria de los frentistas.