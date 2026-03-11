En medio de la ofensiva libertaria, Cañuelas suspende una tasa municipal

En medio de la ofensiva libertaria, un municipio bonaerense suspende una tasa
Había sido cuestionada por los concejales de La Libertad Avanza
La municipalidad de Cañuelas dispuso por decreto la eximición del 100% de la tasa que pagaban remisses, taxis y combis para su desinfección. Se trata de uno de los tributos cuestionados por concejales libertarios dentro de la agenda de reducción de tasas impulsada en más de un centenar de municipios bonaerenses.
Concejales de La Libertad Avanza (LLA) lograron que la Comuna exima hoy el cobro de la tasa municipal aplicada a remisses, taxis y combis para su desinfección. El tributo había sido cuestionado y difundido por dirigentes libertarios locales "por tratarse de una carga sin contraprestación efectiva en el marco de la iniciativa de propuesta de eliminación y reducción de otras contribuciones locales en más de 100 distritos de la provincia de Buenos Aires", señala el comunicado.
La decisión convierte a Cañuelas en el primer municipio bonaerense gobernado por el kirchnerismo en retroceder en una tasa local luego de la presentación simultánea de 116 proyectos en concejos deliberantes de toda la Provincia orientados con 269 propuestas para reducir o eliminar tributos municipales que impactan sobre comerciantes, transportistas y sectores productivos.
“La rápida reacción del kirchnerismo cañuelense suspendiendo esa tasa sin sentido demuestra que ese tributo era una locura y que cuando los bonaerenses se enteran que los están robando comienzan a presionar a sus gobernantes para exigir libertad”, aseguró Sebastián Pareja, diputado y presidente de LLA en provincia de Buenos Aires.
El municipio exigía el pago de un tributo vinculado a la desinfección de vehículos de transporte, pese a que el servicio no contaba con una prestación efectiva por parte del gobierno local, agrega el texto. “Si bien el Municipio anuncia exenciones parciales, es importante señalar que esto no implica la eliminación de la tasa, sino apenas un alivio temporal dentro de un esquema que continúa sosteniendo una elevada carga tributaria sobre quienes trabajan y producen en Cañuelas. Desde Libertad Avanza Cañuelas creemos que es necesario avanzar en soluciones de fondo y no solamente en medidas transitorias”, indicaron los concejales.
