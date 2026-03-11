Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Villarruel cuestionó a Adorni por el viaje de su esposa: "Menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política"

La Vicepresidenta volvió a marcar diferencias con el jefe de Gabinete

Villarruel cuestionó a Adorni por el viaje de su esposa: "Menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política"
11 de Marzo de 2026 | 13:30

Escuchar esta nota

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, difundió una publicación donde varios de sus seguidores se manifestaron en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de distanciarse, una vez más, del Gobierno nacional.

A través de un irónico mensaje que criticaba el viaje de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, a Nueva York, Villarruel ratificó frases que cuestionaban la actividad del funcionario y las promesas de campaña de Javier Milei, en contra de “la casta”.

“El mismo aclaró (por Adorni) que Villarruel no es parte de esto”, aseguraba una de las frases para remarcar la diferencia entre la Vicepresidenta y el resto del Gabinete.

“Adorni dijo que fue con su mujer a Estados Unidos porque su trabajo ‘es muy sacrificado’. Chau, me voy a la m…..”, afirma uno de los mensajes, mientras que el otro recordó que “menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política”.

Hace meses que la relación entre Milei y Villarruel muestra públicamente una ruptura total e, incluso, el vínculo se deterioró al punto de lanzarse duras críticas, tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

LE PUEDE INTERESAR

SUTEBA: se aleja un histórico dirigente sindical docente y ya tiene reemplazo

LE PUEDE INTERESAR

Toviggino pasó por Tribunales, dejó un escrito y no respondió preguntas: se defendió con frases del Papa Francisco
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Adorni justificó el viaje de su esposa en el avión presidencial: "Vengo a deslomarme una semana y quería que me acompañe"
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

Gimnasia quiere volver a ganar frente a Banfield: formaciones, hora y TV

Cada cuánto habrá que hacer la VTV con los cambios que ratificó el Gobierno

Ya vacunan contra la gripe en La Plata: centros de salud, horarios, grupos de riesgo y todo sobre la campaña

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?

Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial

La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús

Adorni justificó el viaje de su esposa en el avión presidencial: "Vengo a deslomarme una semana y quería que me acompañe"
Últimas noticias de Política y Economía

SUTEBA: se aleja un histórico dirigente sindical docente y ya tiene reemplazo

Toviggino pasó por Tribunales, dejó un escrito y no respondió preguntas: se defendió con frases del Papa Francisco

La Plata le rinde homenaje a Raúl Alfonsín, a 99 años de su nacimiento

En medio de la ofensiva libertaria, un municipio bonaerense suspende una tasa
Deportes
Gimnasia quiere volver a ganar frente a Banfield: formaciones, hora y TV
¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?
La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús
Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial
Boca busca reafirmarse en el clásico con San Lorenzo: formaciones, hora y TV
Información General
El Gobierno modificó el mecanismo de actualización en las tarifas de gas: de qué trata y cómo afecta a los usuarios
Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán
Colegios privados bonaerenses se suman a la pelea y alertan por las tasas municipales
¡Cuidado! No es ARCA, es “(G)ARCA”: advierten por la viralización de un falso mail para renovar la clave fiscal
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Espectáculos
Vuelve a La Plata el ciclo de magia "Algo que nunca viste", un show para el asombro
Se filtraron los motivos por el malestar entre Carmen Barbieri y Florencia de la V, los detalles
Confusa reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Paula Chaves, todo mal
Matriarcado en Gran Hermano Generación Dorada: seis mujeres salieron de placa
Las apuestas para los Premios Oscar 2026: revelan a los favoritos de la Academia, qué dicen las cuotas   
Policiales
Múltiples allanamientos en La Plata: investigan presunta venta ilegal de terrenos
VIDEO. Dramático incendio en La Plata: ardió una casa, un hombre sufrió quemaduras y está peleando por su vida
Juicio al ex marido de Piparo: hoy se conoce la fecha de la sentencia tras el pedido de 10 años de cárcel
VIDEO.- Del UPD al UDT: la "última despedida tumbera", el otro ritual que crece en La Plata
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla