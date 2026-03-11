Villarruel cuestionó a Adorni por el viaje de su esposa: "Menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política"

Múltiples allanamientos en La Plata: investigan presunta venta ilegal de terrenos
Múltiples allanamientos en La Plata: investigan presunta venta ilegal de terrenos
La Vicepresidenta volvió a marcar diferencias con el jefe de Gabinete
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, difundió una publicación donde varios de sus seguidores se manifestaron en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de distanciarse, una vez más, del Gobierno nacional.
A través de un irónico mensaje que criticaba el viaje de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, a Nueva York, Villarruel ratificó frases que cuestionaban la actividad del funcionario y las promesas de campaña de Javier Milei, en contra de “la casta”.
“El mismo aclaró (por Adorni) que Villarruel no es parte de esto”, aseguraba una de las frases para remarcar la diferencia entre la Vicepresidenta y el resto del Gabinete.
“Adorni dijo que fue con su mujer a Estados Unidos porque su trabajo ‘es muy sacrificado’. Chau, me voy a la m…..”, afirma uno de los mensajes, mientras que el otro recordó que “menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política”.
Hace meses que la relación entre Milei y Villarruel muestra públicamente una ruptura total e, incluso, el vínculo se deterioró al punto de lanzarse duras críticas, tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
