Gimnasia vs Banfield.- El Lobo, gracias a su oportunismo, vence al Taladro 2 a 0 y su segundo tanto fue una joyita de Barros Schelotto

Con un golazo de zurda de Barros Schelotto ahora Gimnasia vence a Banfield 2 a 0
Con un golazo de zurda de Barros Schelotto ahora Gimnasia vence a Banfield 2 a 0
Robaron un coche fúnebre en Berisso y lo abandonaron: ¿Llevaba un muerto en el ataúd?
Persisten los problemas con el agua en La Plata: reclamos de vecinos por baja presión y cortes
Los senadores se volvieron a aumentar a los sueldos: cobrarán más de $11 millones
Presunta venta de lotes ilegales en La Plata: uno por uno, donde se realizaron los allanamientos
Toviggino pasó por Tribunales, dejó un escrito y no respondió preguntas: se defendió con frases del Papa Francisco
Informe de la UCA | Ocho de cada diez trabajadores se saltean comidas por falta de recursos
Gimnasia, de estreno ante Banfield: viste por primera vez la camiseta alternativa
La reforma de la VTV, ¿se aplicará en la Provincia de Buenos Aires?
El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”
Encapuchada y esposada: More Rial trasladada a tribunales previo al arresto domiciliario
Chau a la liposucción y a Ozempic: la desconocida inyección que promete borrar los rollitos sin bisturí
Juicio por la muerte de Maradona: a menos de una semana, reprogramaron su inicio para abril
"Si son culpables tendrán que pagar": Karina Milei, con los tapones de punta contra la AFA
Irán atacó a varios barcos y advierte: "Prepárense para que el petróleo cueste 200 dólares"
SUTEBA: se aleja un histórico dirigente sindical docente y ya tiene reemplazo
VIDEO. “Lo que se vio en el cielo de La Plata”: la sorpresa por un ¿meteorito o avión a chorro?
Villarruel cuestionó a Adorni por el viaje de su esposa: "Menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política"
VIDEO. Dramático incendio en La Plata: ardió una casa, un hombre sufrió quemaduras y está peleando por su vida
La Plata le rinde homenaje a Raúl Alfonsín, a 99 años de su nacimiento
Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán
Contenedores "explotados" y basurales en las calles, un reclamo que se extiende en los barrios de La Plata
Juicio al ex marido de Piparo: hoy se conoce la fecha de la sentencia tras el pedido de 10 años de cárcel
Cañuelas renovó beneficios fiscales para comercios, pymes, taxis y remises
Confusa reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Paula Chaves, todo mal
Boca busca reafirmarse en el clásico con San Lorenzo: formaciones, hora y TV
VIDEO.- Del UPD al UDT: la "última despedida tumbera", el otro ritual que crece en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Martín Mendinueta
FirmaMendinueta
Al término del primer tiempo Gimnasia se impone ante el equipo de Pedro Troglio por 2 a 0. Los goles fueron convertidos por Manuel Panaro y Nicolás Barros Schelotto y rompieron el molde de un partido que empezó con demasiadas imprecisiones e incluyó un gol bien anulado que Bánfield lamentó mucho.
Gimnasia salió al campo con una sola variante en el mediocampo para enfrentar a Banfield en el estadio Florencio Sola. El equipo dirigido por 'Lucho' Zaniratto, hoy vestido de azul, enfrentará al Taladro comandado por Pedro Troglio, con Lucas 'Pata' Castro en lugar de Ignacio Miramón, ausente por lesión.
El partido tuvo un arranque accidentado, luego de que Mauro Méndez y Enzo Martínez chocaron sus cabezas en una disputa aérea dentro del área mens sana. Durante los primeros minutos, el conjunto local buscaba ser punzante a través de las bandas, luego de que el Lobo lanzaba al ataque a sus laterales.
LEA TAMBIÉN
VIDEO. Gimnasia vs Banfield: los goles
En el minuto 9, en la primera pelota parada, Banfield abrió el marcador. Sin embargo, antes del remate de Ignacio Pais, la pelota rebotó en la mano de Tiziano Perrotta y luego de varios minutos de análisis del VAR, el árbitro Walter Zunino anuló el gol. La revisión del VAR y la posterior invalidación significaba un gran llamado de atención para el Lobo a la hora de defender su arco.
A los 19 minutos, luego de sufrir varias llegadas del conjunto local, Gimnasia marcó el 1 a 0 en su primera llegada al arco de Banfield. El 'Toro' Panaro definió por encima de la salida de Facundo Sanguinetti luego de un gran pase en profundidad de Augusto Max.
En el minuto 23, el Lobo estuvo cerca nuevamente de aumentar el marcador con una media vuelta del 'Pata' Castro que sacaron en la línea. Un minuto después, gracias a un córner izquierdo, Giampaoli cabeceó y se fue apenas desviado.
A los 28 minutos, Nelson Insfrán abandonó la cancha a raíz de una molestia física y en su lugar ingresó el joven Julián Kadijevic, que concretó así su debut en la Primera División.
En el minuto 35, el Lobo amplió la diferencia en el marcador gracias a una definición elegante y precisa de Nicolás Barros Schelotto. El hijo de Guillermo acarició la pelota con el borde interno de su botín izquierdo y ubicó la pelota junto al palo derecho.
El Taladro salió con todo a buscar el descuento, pero no consigue generar situaciones claras de gol. Kadijevic responde con acierto y parece aplomado en la responsabilidad de reemplazar a Insfrán.
Luego del paro del fin de semana, Gimnasia busca volver a la victoria cuando visite esta tarde a Banfield. Con arbitraje de Walter Zunino y la presencia en el VAR de Laura Fortunato, la televisación estará a cargo de ESPN Premium y habrá transmisión radial por La Redonda desde las 15.00.
Banfield: 1- Facundo Sanguinetti; 24- Santiago López García, 2- Danilo Arboleda, 14- Sergio Vittor, 27- Ignacio Abraham; 40- David Zalazar, 21- Lautaro Villegas, 35- Ignacio Pais, 10- Lautaro Gómez; 17- Tiziano Perrotta y 16- Mauro Méndez.. DT: Pedro Troglio.
Gimnasia: 23- Nelson Insfrán; 25- Alexis Steimbach, 4- Renzo Giampaoli, 21- Enzo Martínez, 24- Pedro Silva Torrejón; 7- Manuel Panaro, 16- Augusto Max, 10- Nicolás Barros Schelotto, 8- Ignacio Fernández; 19- Lucas Castro; y 32- Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Hora: 17:30
TV: ESPN Premium
Árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Laura Fortunato
Estadio: Florencio Sola
prensa gimnasia
prensa gimnasia
prensa gimnasia
fotobaires
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí