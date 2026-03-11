Gimnasia vs Banfield.- El Lobo, gracias a su oportunismo, vence al Taladro 2 a 0 y su segundo tanto fue una joyita de Barros Schelotto

Al término del primer tiempo Gimnasia se impone ante el equipo de Pedro Troglio por 2 a 0. Los goles fueron convertidos por Manuel Panaro y Nicolás Barros Schelotto y rompieron el molde de un partido que empezó con demasiadas imprecisiones e incluyó un gol bien anulado que Bánfield lamentó mucho.

Gimnasia salió al campo con una sola variante en el mediocampo para enfrentar a Banfield en el estadio Florencio Sola. El equipo dirigido por 'Lucho' Zaniratto, hoy vestido de azul, enfrentará al Taladro comandado por Pedro Troglio, con Lucas 'Pata' Castro en lugar de Ignacio Miramón, ausente por lesión.

El partido tuvo un arranque accidentado, luego de que Mauro Méndez y Enzo Martínez chocaron sus cabezas en una disputa aérea dentro del área mens sana. Durante los primeros minutos, el conjunto local buscaba ser punzante a través de las bandas, luego de que el Lobo lanzaba al ataque a sus laterales.

En el minuto 9, en la primera pelota parada, Banfield abrió el marcador. Sin embargo, antes del remate de Ignacio Pais, la pelota rebotó en la mano de Tiziano Perrotta y luego de varios minutos de análisis del VAR, el árbitro Walter Zunino anuló el gol. La revisión del VAR y la posterior invalidación significaba un gran llamado de atención para el Lobo a la hora de defender su arco.

A los 19 minutos, luego de sufrir varias llegadas del conjunto local, Gimnasia marcó el 1 a 0 en su primera llegada al arco de Banfield. El 'Toro' Panaro definió por encima de la salida de Facundo Sanguinetti luego de un gran pase en profundidad de Augusto Max.

En el minuto 23, el Lobo estuvo cerca nuevamente de aumentar el marcador con una media vuelta del 'Pata' Castro que sacaron en la línea. Un minuto después, gracias a un córner izquierdo, Giampaoli cabeceó y se fue apenas desviado.

A los 28 minutos, Nelson Insfrán abandonó la cancha a raíz de una molestia física y en su lugar ingresó el joven Julián Kadijevic, que concretó así su debut en la Primera División.

En el minuto 35, el Lobo amplió la diferencia en el marcador gracias a una definición elegante y precisa de Nicolás Barros Schelotto. El hijo de Guillermo acarició la pelota con el borde interno de su botín izquierdo y ubicó la pelota junto al palo derecho.

El Taladro salió con todo a buscar el descuento, pero no consigue generar situaciones claras de gol. Kadijevic responde con acierto y parece aplomado en la responsabilidad de reemplazar a Insfrán.

Luego del paro del fin de semana, Gimnasia busca volver a la victoria cuando visite esta tarde a Banfield. Con arbitraje de Walter Zunino y la presencia en el VAR de Laura Fortunato, la televisación estará a cargo de ESPN Premium y habrá transmisión radial por La Redonda desde las 15.00 .

Formaciones confirmadas de Gimnasia vs Banfield:

Banfield: 1- Facundo Sanguinetti; 24- Santiago López García, 2- Danilo Arboleda, 14- Sergio Vittor, 27- Ignacio Abraham; 40- David Zalazar, 21- Lautaro Villegas, 35- Ignacio Pais, 10- Lautaro Gómez; 17- Tiziano Perrotta y 16- Mauro Méndez.. DT: Pedro Troglio.

Gimnasia: 23- Nelson Insfrán; 25- Alexis Steimbach, 4- Renzo Giampaoli, 21- Enzo Martínez, 24- Pedro Silva Torrejón; 7- Manuel Panaro, 16- Augusto Max, 10- Nicolás Barros Schelotto, 8- Ignacio Fernández; 19- Lucas Castro; y 32- Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Hora: 17:30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Laura Fortunato

Estadio: Florencio Sola

