VIDEO. “Lo que se vio en el cielo de La Plata”: la sorpresa por un ¿meteorito o avión a chorro?

11 de Marzo de 2026 | 09:12

Escuchar esta nota

En la tarde de ayer el cielo de La Plata llamó la atención de muchos vecinos. Quienes miraron hacia arriba cerca de las 19 se encontraron con una escena que los sorprendió: un objeto volador no identificado (OVNI) dejaba una estela de color blanca.

"¿Un meteorito?" "¿Un avión a chorro?" Fueron las preguntas de quienes se quedaron mirando atentos. En paralelo, al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) llegaron videos consultando si existía algún reporte fuera de lo habitual, algo que no sucedió.

Allí se abrió el debate para saber de qué se trataba ese objeto que atravesaba el cielo platense.  “Lo que se vio en el cielo de La Plata”, fue el mensaje de un lector de este diario dando cuenta de la situación con las imágenes que grabó desde su celular. Claro que no supo explicar de qué se trataba.

Lo cierto es que si se trató de un meteorito, un avión o cualquier otro objeto volador llamó la atención y no fueron pocos los que apretaron el botón y se pusieron a grabar o sacar fotos.

