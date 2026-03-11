Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Encapuchada y esposada: More Rial trasladada a tribunales previo al arresto domiciliario

Encapuchada y esposada: More Rial trasladada a tribunales previo al arresto domiciliario

Foto: TN/El Trece

11 de Marzo de 2026 | 16:03

Morena Rial fue trasladada este miércoles a los tribunales de San Isidro en donde le confirmaron las nuevas reglas que debe cumplir para el arresto domiciliario que ya le otorgó la Justicia.

La mediática fue llevada desde la cárcel en la que estaba detenida hasta los tribunales y bajó de la camioneta del Servicio Penitenciario Bonaerense encapuchada y esposada. Las imágenes las captó un móvil de Puro Show (eltrece) que estaba en el lugar.

Según trascendió, su padre, Jorge Rial y su hermana Rocío presentaron un escrito en apoyo a la joven, lo que terminó por ser decisivo para la Justicia a la hora de otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria. El documento firmado por su familia garantizaba el cumplimiento de las obligaciones y el apoyo económico para ella y su hijo de un año. __IP__

Ahora, la influencer deberá cumplir con el uso de una tobillera para controlar que no salga del domicilio fijado y poder reafirmar su vínculo con su hijo Amadeo. 

