Israel intensifica bombardeos contra Hezbollah mientras Irán ataca objetivos petroleros y barcos comerciales

Irán atacó barcos comerciales y apuntó al Aeropuerto Internacional de Dubai, intensificando una campaña de presión sobre la región rica en energía mientras aumentan las preocupaciones energéticas mundiales y los ataques aéreos estadounidenses e israelíes golpeaban la República Islámica.

Dos drones iraníes impactaron cerca del Aeropuerto de Dubái, sede de la aerolínea de larga distancia Emirates y el más concurrido del mundo para viajes internacionales. Cuatro personas resultaron heridas, pero los vuelos continuaron, dijo la Oficina de Medios de Dubai.

El mando militar conjunto de Irán anunció que comenzará a apuntar a bancos e instituciones financieras en Medio Oriente, una amenaza que pondría en riesgo especialmente a Dubai, sede de muchas instituciones financieras internacionales, así como a Arabia Saudita y Bahrein.

Además, un proyectil impactó en un buque de carga tailandés frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz y se prendió fuego. Las autoridades buscaban a tres tripulantes desaparecidos del Mayuree Naree después de que 20 fueran rescatados por la marina omaní, indicó el Departamento Marítimo de Tailandia.

Por su parte, Kuwait reportó que sus defensas derribaron ocho drones iraníes y Arabia Saudita señaló que interceptó cinco drones que se dirigían al yacimiento petrolífero de Shaybah.

Irán ha detenido el tráfico de mercaderías a través del angosto estrecho frente a su costa, por el que pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial hacia el Océano Indico. También ha estado atacando yacimientos petrolíferos y refinerías en naciones árabes en la región, con el objetivo de generar suficientes daños económicos a nivel global como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene previsto votar una resolución patrocinada por el Consejo de Cooperación del Golfo que exige que Irán deje de atacar a sus vecinos árabes.

En este marco, testigos reportaron ataques aéreos continuos en Teherán después de que Israel indicara que había reanudado su ofensiva. También se escucharon explosiones en Beirut y en el sur de Líbano luego de que Israel señalase que estaba atacando objetivos ligados a Hezbollah, respaldado por la República Islámica.

Otros ataques israelíes en el sur y el este de Líbano mataron a 14 personas, mientras que más de 500 personas han perdido la vida hasta ahora en Líbano desde que Hezbollah desencadenó la última ronda de combates con Israel tras el inicio del conflicto en la región con el bombardeo sorpresa de Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Israel advirtió de tres ataques iraníes a primera hora de hoy, con sirenas antiaéreas que se escucharon en Tel Aviv y en otros lugares, pero no hubo reportes de víctimas.

Arabia Saudita indicó que destruyó seis misiles balísticos lanzados hacia la Base Aérea Príncipe Sultán, una importante instalación operada por Estados Unidos, e interceptó dos drones sobre la ciudad de Hafar al-Batin.

El grupo de monitoreo también reportó un ataque dirigido a un buque portacontenedores e indicó que "el alcance de los daños se desconoce por el momento, pero están siendo investigado por la tripulación". Otro barco fue alcanzado por un proyectil y la tripulación estaba a salvo. Las acciones contra los barcos se producen tras intensos ataques aéreos estadounidenses contra embarcaciones de la marina iraní y la ciudad portuaria de Bandar Abbas.

Qatar, Omán, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos trabajaban para derribar misiles y drones iraníes.

La amenaza iraní contra instituciones financieras no mencionó a ninguna en concreto y se produjo después de que una oficina del Bank Sepah, la institución financiera estatal sancionada por Estados Unidos por financiar a sus fuerzas armadas, en Teherán fuera atacada a primera hora del miércoles, matando a varios de sus trabajadores.

Los precios del petróleo se mantuvieron muy por debajo de los máximos alcanzados el lunes, pero el precio del crudo Brent, el referente internacional, continuaba siendo el miércoles alrededor de un 20% más alto que cuando comenzó la guerra, y los consumidores de todo el mundo ya estaban notando el efecto en los precios.

El alza de los precios del petróleo ha sacudido a los mercados financieros en todo el mundo por el temor de que una guerra prolongada pueda obstaculizar las exportaciones desde una región crítica. Estados Unidos informó el martes que había destruido 16 buques iraníes para la colocación de minas cerca del estrecho de Ormuz, aunque el presidente del país, Donald Trump, afirmó en publicaciones en redes sociales que aún no había reportes de que Teherán estuviera colocando minas en el paso.