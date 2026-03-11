Gimnasia, de estreno ante Banfield: viste por primera vez la camiseta alternativa

Gimnasia viste esta tarde una camiseta alternativa durante el encuentro ante Banfield en el estadio Florencio Sola. El Lobo vestirá su segunda camiseta de la temporada actual, una prenda que destaca el azul marino y presenta rayas blancas.

El diseño es un homenaje a la camiseta que utilizó el Lobo en la temporada 98/99 cuando vestía New Balance. La marca Givova, que provee al club con la indumentaria en la actualidad, había presentado la camiseta a comienzos del mes pasado.

Por aquel entonces, argumentaron: "Una colección que nace desde el recuerdo y mira hacia el futuro, con guiños a camisetas inolvidables y un diseño que revaloriza la estética de nuestro escudo".

Las nuevas camisetas de la marca Givova, tanto la titular como la suplente, comenzaron a comercializarse a partir de este mes y tienen un valor de 120 mil pesos.