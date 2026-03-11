Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Gimnasia, de estreno ante Banfield: viste por primera vez la camiseta alternativa

Gimnasia, de estreno ante Banfield: viste por primera vez la camiseta alternativa
11 de Marzo de 2026 | 16:57

Escuchar esta nota

Gimnasia viste esta tarde una camiseta alternativa durante el encuentro ante Banfield en el estadio Florencio Sola. El Lobo vestirá su segunda camiseta de la temporada actual, una prenda que destaca el azul marino y presenta rayas blancas. 

El diseño es un homenaje a la camiseta que utilizó el Lobo en la temporada 98/99 cuando vestía New Balance. La marca Givova, que provee al club con la indumentaria en la actualidad, había presentado la camiseta a comienzos del mes pasado.

Por aquel entonces, argumentaron: "Una colección que nace desde el recuerdo y mira hacia el futuro, con guiños a camisetas inolvidables y un diseño que revaloriza la estética de nuestro escudo".

Las nuevas camisetas de la marca Givova, tanto la titular como la suplente, comenzaron a comercializarse a partir de este mes y tienen un valor de 120 mil pesos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

Gimnasia quiere volver a ganar frente a Banfield: formaciones confirmadas, hora y TV

Cada cuánto habrá que hacer la VTV con los cambios que ratificó el Gobierno

Ya vacunan contra la gripe en La Plata: centros de salud, horarios, grupos de riesgo y todo sobre la campaña

SUTEBA: se aleja un histórico dirigente sindical docente y ya tiene reemplazo

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?

Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial

La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia quiere volver a ganar frente a Banfield: formaciones confirmadas, hora y TV

¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?

La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús

Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial
La Ciudad
Persisten los problemas con el agua en La Plata: reclamos de vecinos por baja presión y cortes
TRIBUNA DE VECINOS.- "No es Irán, es El Quimilar": el irónico video para mostrar los baches de su barrio
VIDEO. TRIBUNA DE VECINOS.- Una luminaria que no funciona en 2 y 72
La reforma de la VTV, ¿se aplicará en la Provincia de Buenos Aires?
VIDEO. TRIBUNA DE VECINOS.- El reclamo por autos estacionados en la vereda en Barrio Monasterio
Policiales
Presunta venta de lotes ilegales en La Plata: uno por uno, donde se realizaron los allanamientos
Juicio por la muerte de Maradona: a menos de una semana, reprogramaron su inicio para abril
VIDEO. Dramático incendio en La Plata: ardió una casa, un hombre sufrió quemaduras y está peleando por su vida
Juicio al ex marido de Piparo: hoy se conoce la fecha de la sentencia tras el pedido de 10 años de cárcel
VIDEO.- Del UPD al UDT: la "última despedida tumbera", el otro ritual que crece en La Plata
Espectáculos
El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”
Encapuchada y esposada: More Rial trasladada a tribunales previo al arresto domiciliario
Vuelve a La Plata el ciclo de magia "Algo que nunca viste", un show para el asombro
Se filtraron los motivos por el malestar entre Carmen Barbieri y Florencia de la V, los detalles
Confusa reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Paula Chaves, todo mal
Política y Economía
Se reunió la Mesa de Política Criminal en La Plata: bajó el índice de reiterancia en niños y jóvenes
Los senadores se volvieron a aumentar a los sueldos: cobrarán más de $11 millones
"Si son culpables tendrán que pagar": Karina Milei, con los tapones de punta contra la AFA
Informe de la UCA | Ocho de cada diez trabajadores se saltean comidas por falta de recursos
Villarruel cuestionó a Adorni por el viaje de su esposa: "Menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla