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Comienza la inscripción al Examen de Residencias de Salud para la Provincia

Los interesados podrán inscribirse del 17 de marzo al 5 de abril. El examen será presencial durante la semana del 15 de junio.

Comienza la inscripción al Examen de Residencias de Salud para la Provincia
13 de Marzo de 2026 | 17:46

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Comenzó la inscripción online al Examen de Residencias del Sistema de Salud Bonaerense (ERES Bonaerense). Está dirigido a las y los profesionales que deseen ingresar al Sistema de Residencias de la provincia de Buenos Aires. El examen será de carácter presencial en distintas sedes de la Provincia en la semana del 15 de junio. La inscripción finaliza el 5 de abril.

Luego del examen y de acuerdo con el resultado obtenido, cada postulante podrá elegir el establecimiento sanitario donde realizar la residencia y adjudicar cargos en especialidades y disciplinas básicas y posbásicas, según su titulación, formación de base y las vacantes disponibles. La adjudicación de cargos y el inicio de las residencias están previstos para los meses de agosto y septiembre de 2026 respectivamente.

Respecto a los requisitos generales, la cartera sanitaria bonaerense especificó que podrán postularse al ERES Bonaerense 2026, las y los ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados. En tanto, los y las postulantes extranjeros/as deberán poseer Documento Nacional de Identidad emitido por autoridad argentina o, en su defecto, certificado de residencia precaria o acto dispositivo de la Dirección Nacional de Migraciones que otorga el beneficio de radicación temporaria o permanente, cumpliendo con las condiciones migratorias previstas en la Ley N° 25.871, normas reglamentarias y complementarias al momento de su inscripción al mecanismo de selección. El certificado de residencia precaria no habilita para la adjudicación de un cargo.

Otro de los requisitos para los y las aspirantes es poseer al momento de su inscripción título de grado habilitante emitido por cualquier institución de la República Argentina. Los/as graduados/as de universidades extranjeras deberán poseer título de grado universitario convalidado por la Secretaría de Educación de la Nación dependiente del Ministerio de Capital Humano o revalidado por una Universidad Nacional (no privada), debiendo haber completado el trámite correspondiente al momento de la inscripción. Los títulos o especialidades habilitantes para cada residencia se encuentran detallados en la web.

Para especialidades básicas también se aceptará la inscripción al concurso de profesionales que cuenten con un certificado de título de grado en trámite expedido sólo por universidades de la República Argentina o con certificado de finalización de carrera o Constancia de examen final de Práctica Profesional Obligatoria o IAR con fecha anterior al 31 de mayo de 2026. Al momento de la adjudicación deben tener su título SIN EXCEPCIÓN.

Para especialidades posbásicas son los mismos requisitos y se agrega que podrán inscribirse los/as profesionales egresados/as del sistema de Residencias para Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires como así también de otras jurisdicciones argentinas. La residencia básica debe haberse finalizado en el sistema público de residencias de la provincia de Buenos Aires, o bien debe tratarse de una residencia básica que se encuentre debidamente reconocida/acreditada por el Ministerio de Salud de la Nación o este Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, correspondiéndole al/la postulante acompañar el acto administrativo de reconocimiento/acreditación.

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Las y los interesados podrán consultar la documentación necesaria y los títulos o residencias habilitantes para cada residencia básica o posbásica en la web del examen:
www.ms.gba.gov.ar/escuela/residencias/examen-residencias-bonaerenses/

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