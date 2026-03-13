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Volvieron las clases… y las peleas: alumnos a las piñas en el Normal 2 de La Plata

Volvieron las clases… y las peleas: alumnos a las piñas en el Normal 2 de La Plata
13 de Marzo de 2026 | 16:11

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Un nuevo episodio de violencia entre estudiantes volvió a encender las alarmas en el entorno del Escuela Normal Superior N°2 Dardo Rocha, donde un grupo de alumnos se trenzó a golpes en una pelea que quedó registrada en video por otros jóvenes.

El hecho ocurrió sobre Diagonal 78, en uno de los accesos al establecimiento, y las imágenes muestran el momento en que dos estudiantes comienzan a golpearse mientras otros compañeros observan e incluso filman la escena con sus celulares.

La secuencia, que comenzó a circular entre alumnos y padres, generó preocupación dentro de la comunidad educativa del colegio, uno de los más tradicionales de La Plata.

Según trascendió, la pelea se produjo en el ingreso al establecimiento y no es un hecho aislado. En los últimos años se registraron distintos episodios de enfrentamientos entre estudiantes tanto dentro como en los alrededores de la institución.

La reiteración de estas situaciones mantiene en alerta a autoridades y familias, que advierten sobre el aumento de conflictos entre alumnos y la facilidad con la que este tipo de escenas termina viralizándose en redes sociales.

El video del episodio comenzó a difundirse en las últimas horas y vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la convivencia escolar y la necesidad de reforzar medidas de prevención en los accesos y alrededores del colegio.

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