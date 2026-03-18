Superávit fiscal, con recortes en 13 áreas

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El Gobierno nacional registró en febrero un superávit financiero de $144.421 millones profundizando el recorte del gasto ante la caída de la recaudación fiscal. Esta cifra se alcanzó tras un excedente primario de $1.410.640 millones y el pago de intereses de deuda por $1.266.218 millones.
La administración Milei avanzó en la reducción de los desembolsos debido a una caída real del 9% en los ingresos tributarios, causada por la baja en la producción y el consumo.
El recorte del gasto público afectó a 13 de los 16 rubros principales del presupuesto, según un informe del economista Nadin Argañaraz. Las disminuciones más significativas se presentaron en los subsidios destinados a “otras funciones” con una baja del 100%, los programas sociales con un 62,2% y las transferencias corrientes a las provincias con un 47,7%.
El gasto en salarios estatales, que equivale al 14% del gasto primario, también se redujo un 7,9% real interanual. Según el informe del economista, la caída real de los ingresos totales fue del 8,8%.
El análisis detalla que el saldo financiero tuvo una baja real del 65% en comparación con febrero del año anterior.
Argañaraz advirtió que, “al excluir las privatizaciones, el superávit financiero desciende a $211.000 millones, un descenso real del 83%” al analizar el acumulado del primer bimestre.
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