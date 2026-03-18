Vamos Nene: ¿Colapinto viene a la Argentina?

Por lo que se pudo averiguar, Copalinto está muy entusiasmado / IG

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) tomó la determinación de cancelar los Grandes Premios de Baréin (12 de abril) y Arabia Saudita (19 de abril) por el conflicto bélico que tiene como epicentro a Medio Oriente.

En tal sentido, la Fórmula Uno abrirá una ventana de un mes sin competencias lo que podría beneficiar a nuestro país con la posible vista de Colapinto y la escudería Alpine a nuestro país sabiendo el furor que despertó Franco en el aficionado argentino.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, las negociaciones estarán a cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde entre sus funcionarios reina mucho optimismo con la llegada de Colapinto a Argentina.

Durante la carrera de TC 2000 que se corrió el pasado domingo en el circuito callejero porteño, el Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes fue la voz cantante de la posible visita de Colapinto a nuestro país en el transcurso del mes próximo.

Antes del parate obligado, la última competencia de Fórmula Uno se correrá en Japón

“Lo de Franco es un condimento. Creo que a él le vaya bien hace que todos nos ilusionemos, así que ese trabajo con Colapinto vamos a empezar a hacerlo ahora”, comenzó diciendo el ex jugador de Los Pumas a lo que agregó que “posiblemente el mes próximo venga con Alpine a la Argentina. Estamos terminando de verlo con la escudería. Son todos procesos para intentar llegar a la Fórmula Uno”.

La chance de verlo a Colapinto en la Argentina fue analizada el año pasado y la fecha que se había planteado era entre los Grandes Premios de México y Brasil, aprovechando la presencia del corredor y de su equipo en el continente, pero finalmente el intento tropezó.

Todos saben que no es sencillo por la logística del equipo Alpine. La idea llegó a los oidos de Colapinto, que se mostró más que entuciasmado con la visita a la Argentina y rodearse del calor de su público, pero tambien sabe que no depende de sus ganas propiamente dicho, sino que existen muchas variantes.

Sobre los posibles lugares que se podría realizar la exhibición de Colapinto con el Alpine, se barajan varias opciones para evitar que los cortes de calles y avenidas. La que tendría más chances sería la Avenida del Libertador ,en la zona del Monumento a los Españoles, que es donde se llevó a cabo la última exhibición de un Fórmula Uno en nuestro país, cuando en diciembre de 2012 lo hizo Daniel Ricciardo con un Red Bull.

En caso de venir. alpine pondrá en calle una auto más antiguo / AG

Poder montar una exhibición con un auto de Fórmula Uno se requiere de algunas condiciones. La primera y principal, la económica, ya que solamente viaja el auto en particular, sino que también un equipo de mecánicos que suele trabajar en estos eventos. No son los que están en las carreras del calendario de la máxima categoría.

Los coches que se usan son denominados “showcar” y suelen ser modelos de años anteriores, con motores y prestaciones que no son las mismas de una carrera. Por ende, si prospera el evento, no se usará un Alpine A526 de este año.

En las próximas semanas habrá más novedades sobre la realización de la exhibición. Ante la ausencia, por ahora, del GP de Argentina de Fórmula Uno, poder verlo a Colapinto sobre un Alpine en las calles de Buenos Aires genera ilusión en los fanáticos.