Industriales reclaman fomentar el consumo

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La Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó la implementación de políticas económicas que impulsen la demanda interna para frenar el retroceso del sector productivo.
El pedido surge tras la difusión de datos que muestran una contracción en diversos rubros fabriles y una pérdida sostenida de puestos de trabajo industriales.
Durante enero la producción manufacturera registró una baja interanual del 3,2%, mientras que el empleo formal en el sector se redujo en 5.302 puestos en diciembre, acumulando una caída de 38.971 empleos durante todo el año 2025.
En las pequeñas y medianas industrias (PyMI), más de la mitad de las firmas reportaron mermas en sus niveles de producción y ventas.
De acuerdo con el informe presentado por la Unión Industrial Argentina (UIA) tras su reciente reunión de Junta Directiva, el sector presenta un desempeño desigual según el rubro.
La entidad señaló que “la actividad industrial continúa atravesando un escenario de heterogeneidad sectorial, con una dinámica marcada por tres velocidades”, diferenciando entre los sectores que crecen por el agro y la energía de aquellos que caen por la retracción del consumo.
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Para revertir esta tendencia, la institución fabril destacó la necesidad de facilitar el acceso al financiamiento y estimular el mercado interno.
Según el documento de la entidad, “es de vital importancia fomentar el crédito productivo a través de una baja en las tasas y tomar medidas de política económica orientadas a reactivar el consumo”.
Los directivos de la junta también remarcaron que la industria nacional debe mejorar su competitividad para competir con los productos extranjeros que ingresan al país.
En ese sentido, la UIA ratificó su compromiso de elaborar propuestas que permitan fortalecer el rol de la industria como motor del crecimiento económico y el empleo formal.
En su análisis, la central fabril describió una industria que avanza a “tres velocidades”, con sectores vinculados al agro y la energía que muestran cierta expansión, mientras que los rubros dependientes del consumo interno continúan en retroceso por la contracción del mercado local.
Frente a ese escenario, la entidad subrayó la necesidad de facilitar el acceso al financiamiento productivo mediante tasas más bajas y de impulsar medidas que permitan recomponer el consumo.
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