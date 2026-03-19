Reaparece Macri y va por la renovación del PRO

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El expresidente Mauricio Macri reaparecerá hoy en la reunión del Consejo Nacional del PRO, que se realizará desde las 10 en Parque Norte. El encuentro se pretende como algo más que un acto protocolar y partidario.
Según trascendió, el fundador del partido amarillo buscará fortalecer su espacio y diseñar su estrategia electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2027.
Macri, que el año pasado fue aliado de La Libertad Avanza, busca volver a sintonizar con el electorado y sacar músculo político, antes de empezar a recorrer el país.
La convocatoria coincide además con el peor momento del Gobierno en materia de imagen, en medio del revuelo por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al exterior y mientras se suceden nuevas revelaciones del caso $Libra, con pruebas que podrían comprometer judicialmente al presidente, Javier Milei, y a su entorno.
En este contexto, en la cita de hoy el macrismo aspira a reunir unos 500 militantes, diputados y senadores y legisladores provinciales, además de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
El objetivo, se anticipó, es reconstruir “la identidad partidaria” y comenzar a “fortalecer la representación electoral en los municipios y gobiernos locales para luego empezar con las candidaturas nacionales”.
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“Hay que empezar de abajo”, reconoció dijo un vocero macrista sobre la idea que existe entre los principales dirigentes para “reconstruir la identidad partidaria”, luego de haber sufrido el fuerte cimbronazo por la captación de dirigentes por parte de La Libertad. Avanza.
El plato fuerte de la reunión será la reaparición de Macri, que tiene previsto cerrar la reunión con un discurso de “fuerte contenido político partidario”.
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