Cerraron más de 22.000 empresas en la gestión Milei

Desde el comienzo del mandato de Javier Milei, cerraron unas 22.608 empresas, un 4,4% del total. Este retroceso profundiza una tendencia negativa que, según un informe de la consultora Fundar, es comparable en magnitud al desplome registrado durante la pandemia y marca la peor contracción en los primeros 25 meses de gestión para un gobierno desde 2003.

En diciembre de 2025, cerraron 670 empresas, una baja mensual del 0,1% respecto a noviembre del año pasado. Esta fue la décimo quinta baja mensual ininterrumpida. En tanto, en 2025 fueron 10.392 empresas las que decidieron bajar sus persianas, lo que constituyó la vigésimo segunda baja interanual consecutiva.

A fines de 2025, el número total de firmas se mantuvo por debajo de los máximos alcanzados entre 2013 y 2015, cuando el país superó las 530.000 empresas. En perspectiva histórica, el piso más bajo se había registrado tras la crisis de 2001, con cerca de 300.000 firmas. Desde entonces, el entramado productivo mostró una recuperación sostenida durante más de una década, seguida por un período de estancamiento y posterior caída a partir de 2018.

Tras el golpe de la pandemia, la cantidad de empresas logró un rebote parcial, pero sin recuperar los niveles previos, y hacia fines de 2025 volvió a ubicarse en torno a las 490.000 compañías activas en el país. Según la consultora, el retroceso en la gestión actual es de una magnitud similar a la registrada durante la pandemia.

El informe de Fundar, elaborado en base a estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, toma en cuenta empresas tanto públicas como privadas que tengan al menos un empleado registrado en relación de dependencia, con excepción del personal doméstico.

LA EVOLUCIÓN EN LOS DISTINTOS GOBIERNOS

Bajo el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el número de empresas creció de manera marcada, para luego aplanarse en su segunda presidencia.

La gestión de Mauricio Macri tuvo una leve contracción general, mientras que durante el periodo de Alberto Fernández se observó una caída inicial aguda y una recuperación parcial posterior.

El actual mandato de Javier Milei muestra apenas un repunte incipiente, pero que no logra superar el punto de partida.

Si se compara el desempeño a mitad de mandato, la foto cambia y permite poner en perspectiva la dinámica actual.