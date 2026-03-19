Cerraron más de 22.000 empresas en la gestión Milei

Condenan a la Fundación de Ingeniería: “No es una simple entidad privada”
Un fallo suspendió las demandas contra Argentina en la causa YPF
Cortes de luz en verano: sólo se inició un sumario por un apagón
Colapso cloacal: el embargo contra la Provincia sigue en pie
Nuevo viaje al exterior, esta vez a Hungría por un congreso liberal
Lanzan un sistema de seguridad que conecta al 911 con el SAME y el COM
Sueños compartidos: por qué Macri apuntó contra Alberto Fernández
Exenciones de tasas, entre los proyectos de la oposición en el Concejo
Menos escrituras e hipotecas: descenso de operaciones inmobiliarias
Los árboles de la vereda en riesgo y la responsabilidad, en disputa
La actualización de alquileres entró en una “meseta” en la Ciudad
Subastarán tres propiedades: la más barata parte de los 26 mil dólares
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde el comienzo del mandato de Javier Milei, cerraron unas 22.608 empresas, un 4,4% del total. Este retroceso profundiza una tendencia negativa que, según un informe de la consultora Fundar, es comparable en magnitud al desplome registrado durante la pandemia y marca la peor contracción en los primeros 25 meses de gestión para un gobierno desde 2003.
En diciembre de 2025, cerraron 670 empresas, una baja mensual del 0,1% respecto a noviembre del año pasado. Esta fue la décimo quinta baja mensual ininterrumpida. En tanto, en 2025 fueron 10.392 empresas las que decidieron bajar sus persianas, lo que constituyó la vigésimo segunda baja interanual consecutiva.
A fines de 2025, el número total de firmas se mantuvo por debajo de los máximos alcanzados entre 2013 y 2015, cuando el país superó las 530.000 empresas. En perspectiva histórica, el piso más bajo se había registrado tras la crisis de 2001, con cerca de 300.000 firmas. Desde entonces, el entramado productivo mostró una recuperación sostenida durante más de una década, seguida por un período de estancamiento y posterior caída a partir de 2018.
Tras el golpe de la pandemia, la cantidad de empresas logró un rebote parcial, pero sin recuperar los niveles previos, y hacia fines de 2025 volvió a ubicarse en torno a las 490.000 compañías activas en el país. Según la consultora, el retroceso en la gestión actual es de una magnitud similar a la registrada durante la pandemia.
El informe de Fundar, elaborado en base a estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, toma en cuenta empresas tanto públicas como privadas que tengan al menos un empleado registrado en relación de dependencia, con excepción del personal doméstico.
Bajo el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el número de empresas creció de manera marcada, para luego aplanarse en su segunda presidencia.
LE PUEDE INTERESAR
Industriales reclaman fomentar el consumo
LE PUEDE INTERESAR
La “ayudita” de una nueva ley para Lázaro Báez
La gestión de Mauricio Macri tuvo una leve contracción general, mientras que durante el periodo de Alberto Fernández se observó una caída inicial aguda y una recuperación parcial posterior.
El actual mandato de Javier Milei muestra apenas un repunte incipiente, pero que no logra superar el punto de partida.
Si se compara el desempeño a mitad de mandato, la foto cambia y permite poner en perspectiva la dinámica actual.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí