Cruces en el Concejo por las tasas, la crisis económica y el 24 de marzo

La víspera de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1976 se convirtió este jueves en un escenario de críticas cruzadas entre el oficialismo y la oposición del Concejo Deliberante local, que redundó en el anuncio de los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO de ausentarse a la sesión especial del Cuerpo llevará a cabo hoy por el Día de la Memoria.

Tras la exposición de dos proyectos de declaración de interés municipal el 50 aniversario del Golpe, el enfoque político del oficialismo, el monobloque Asap y la UCR se enfrentó a la mirada histórica sobre la última dictadura militar que sostienen libertarios y amarillos. Tras someterse a votación sobre tablas la iniciativa presentada por Melany Horomadiuk “en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado instaurado a partir de 1976”, el bloque de LLA se abstuvo y el PRO lo rechazó, levantando una encendida polémica en el recinto.

“No puede ser que no lleguemos a un consenso sobre el `Nunca Más`, con todo lo que hemos vivido, construido como sociedad y lo que, particularmente, sufrieron los platenses en este sentido”, lanzó Horomadiuk, alineada a las intervenciones de los peronistas Ona Parrilli, Josefina Bolis, Pablo Elías, Juan Granillo Fernández y Sergio Resa.

La mecha se encendió luego de que Parrilli afirmara que el impacto de la crisis económica “motivada por el gobierno de Javier Milei”, provoca “el cierre de industrias y pymes, la violencia contra los jubilados y la quita de derechos a trabajadores y discapacitados” se vincula con el plan económico impulsado por el gobierno militar iniciado en 1976.

Fue entonces cuando la bancada libertaria saltó a la réplica: “No voy a permitir que establezcan un paralelismo entre este gobierno y la última dictadura militar. No voy a convalidar que porque no les guste este gobierno, votado por el pueblo, digan que la democracia está en riesgo”, lanzó Guillermo Bardón.

“Las connotaciones que hace el peronismo sobre esta fecha son una falta de respeto a la ciudadanía, que está preocupada por la seguridad, por tener servicios, por el tránsito”, dijo el presidente del PRO, Nicolás Morzone, al confirmar que su bancada tampoco asistirá a la sesión de hoy. Y reprochó: “Ustedes rompieron la economía, con gobiernos que generaron pobres y fisuras. Y dejen de hacer comparaciones odiosas porque no corresponde”.

Bolis y Horomadiuk calificaron de “autoritario” retirarse de la sesión y no poder acordar una conmemoración sobre la fecha, al tiempo que advirtieron que el ausentismo anunciado por LLA y el PRO constituyen “una falta grave de responsabilidad institucional, discutiendo medio siglo después la violación de los derechos humanos”.

En tanto, Granillo acusó a los ediles libertarios de “distraer con su debate de la batalla cultural, que se aleja del consenso que habíamos logrado y reflota la teoría de los dos demonios”.

Fue el bullrichista Juan Pablo Allan quien levantó el guante y expuso que su bloque no participará del mencionado homenaje. “Lo hubiéramos hecho si nos hubiesen dejado incorporar un párrafo que repudie todo tipo de violencia, porque nosotros sostenemos que la verdad completa no es partidizada”. Y lanzó: “En los `70 también hubo gente que quiso destituir un gobierno democrático y mató gente inocente”.

En esa línea, la bancada violeta apuntó directamente a un proyecto de homenaje presentado por la camporista Bolis para colocar una placa donde funcionó la unidad básica “Carlos Gustavo Ramus”. “Se está proponiendo homenajear a un fundador de la agrupación terrotista Montoneros y participante en el asesinato de Pedro Aramburu. Y nosotros no discutimos que (durante la dictadura) hubo asimetrías, pero decimos que hay que condenar a todos los que ejercieron violencia política”, lanzó Allan.

La respuesta estuvo en voz de la peronista Romina Santana. “Me gustaría saber qué participación tenía la senadora (Patricia) Bullrich en aquellos años...”, ironizó ante las palabras de Allan. “Todos estamos atravesados por la historia, todos tenemos cuestiones que perdonar y perdonarnos. Tenemos que ponernos de acuerdo de que “nunca más es nunca más”, concluyó.

De este modo, el Día de la Memoria se metió en la sesión del deliberativo local y volvió a dividir aguas entre libertarios y radicales y peronistas. El faltazo anunciado para la sesión de hoy es la primera polémica de este tipo sobre la conmemoración del 24 de marzo en la Ciudad, pero, además, provocó un fuerte malestar en el oficialismo y el resto de las bancadas que integran el deliberativo y una polémica de corte ideológico que eclipsó el tratamiento de otros temas de interés de la Ciudad.

MÁS POLÉMICA POR LAS TASAS

La cuestión de los impuestos y los tributos municipales sigue siendo un tema eje de la oposición violeta, que colisiona de lleno con el reclamo de fondos municipal y provincial hacia el gobierno nacional.

Desde el PRO reclamaron la eliminación del Estacionamiento Medido, mientras que el radicalismo pidió la exención de la tasa de Inspección de Seguridad e Higiene a comercios atravesados por la crisis económica. LLA solicitó eximir de la tasa de Construcción a quienes realicen refacciones domiciliarias y la eliminación a un canon que abonan los taxistas en concepto de desinfección.

Quien rebatió estas propuestas, que ahora pasaron a comisión, fue el alakista Sergio Resa, quien remarcó que de 1.700.000 pesos que los platenses abonan anualmente en concepto de impuestos, sólo retorna a la Ciudad el 20 por ciento. “De la parte que no vuelve, la mitad se la queda el gobierno nacional, el mismo que no aporta ningún apoyo al ciudadano y deja sólo a los municipios”, dijo. Y propuso: “¿Por qué el Banco Nación no lanza una exención que apoyen a quienes buscan tener su primera vivienda?”.

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