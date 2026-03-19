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“Envidia y miedo”: el productor de Emilia Mernes se metió en medio del escándalo con Tini Stoessel y María Becerra

“Envidia y miedo”: el productor de Emilia Mernes se metió en medio del escándalo con Tini Stoessel y María Becerra
19 de Marzo de 2026 | 18:42

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El conflicto entre Emilia Mernes, María Becerra y Tini Stoessel sigue sumando capítulos y ahora tuvo una voz inesperada: la del productor Zecca, uno de los hombres clave en el equipo de la entrerriana.

Todo empezó con un gesto que en el mundo digital dice mucho: el unfollow de María y Tini a Emilia, al que luego se sumaron otras figuras como Antonela Roccuzzo, Tuli Acosta y Ángela Torres. En cuestión de horas, las redes estallaron y las versiones no tardaron en multiplicarse: viejas tensiones, internas de equipos y hasta episodios pendientes del pasado.

En ese clima cargado, Zecca decidió romper el silencio, pero no de forma directa. Fiel a su estilo, eligió un hilo de mensajes en X con tono reflexivo… y varias indirectas.

“La envidia y el miedo son los peores consejeros”, lanzó de entrada, sin nombrar a nadie pero dejando una clara lectura del momento. Lejos de bajar el tono, redobló la apuesta: “Hay que hacer cosas desde el amor. Crear, no destruir”.

Sus publicaciones siguieron en esa línea, apuntando a la responsabilidad individual en los conflictos: “Si lo que hace el de al lado te hace sentir mal, es un problema tuyo, no del otro”. Un mensaje que muchos interpretaron como una defensa implícita a Emilia en medio del escándalo.

Pero el punto más filoso llegó cuando habló de las mentiras: “La mentira es hija del miedo. Dicha mil veces pasa como verdad y causa mucho daño”. Y fue más allá, advirtiendo sobre el efecto contagio: “Mucha gente se sube a la mentira, una vez más, por miedo”.

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Sin dar nombres propios, el productor dejó en claro su postura: para él, detrás del conflicto hay emociones negativas y relatos que se amplifican en redes. Un combo que, lejos de apagarse, parece seguir alimentando la interna.

Mientras tanto, ni Emilia, ni María ni Tini salieron a hablar de forma directa. Pero en el universo del pop argentino, donde cada gesto se lee como mensaje, el silencio —y los unfollows— ya dicen bastante.

 

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