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El conflicto entre Emilia Mernes, María Becerra y Tini Stoessel sigue sumando capítulos y ahora tuvo una voz inesperada: la del productor Zecca, uno de los hombres clave en el equipo de la entrerriana.
Todo empezó con un gesto que en el mundo digital dice mucho: el unfollow de María y Tini a Emilia, al que luego se sumaron otras figuras como Antonela Roccuzzo, Tuli Acosta y Ángela Torres. En cuestión de horas, las redes estallaron y las versiones no tardaron en multiplicarse: viejas tensiones, internas de equipos y hasta episodios pendientes del pasado.
En ese clima cargado, Zecca decidió romper el silencio, pero no de forma directa. Fiel a su estilo, eligió un hilo de mensajes en X con tono reflexivo… y varias indirectas.
“La envidia y el miedo son los peores consejeros”, lanzó de entrada, sin nombrar a nadie pero dejando una clara lectura del momento. Lejos de bajar el tono, redobló la apuesta: “Hay que hacer cosas desde el amor. Crear, no destruir”.
Sus publicaciones siguieron en esa línea, apuntando a la responsabilidad individual en los conflictos: “Si lo que hace el de al lado te hace sentir mal, es un problema tuyo, no del otro”. Un mensaje que muchos interpretaron como una defensa implícita a Emilia en medio del escándalo.
Pero el punto más filoso llegó cuando habló de las mentiras: “La mentira es hija del miedo. Dicha mil veces pasa como verdad y causa mucho daño”. Y fue más allá, advirtiendo sobre el efecto contagio: “Mucha gente se sube a la mentira, una vez más, por miedo”.
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Sin dar nombres propios, el productor dejó en claro su postura: para él, detrás del conflicto hay emociones negativas y relatos que se amplifican en redes. Un combo que, lejos de apagarse, parece seguir alimentando la interna.
Mientras tanto, ni Emilia, ni María ni Tini salieron a hablar de forma directa. Pero en el universo del pop argentino, donde cada gesto se lee como mensaje, el silencio —y los unfollows— ya dicen bastante.
una mentira nacida desde el miedo muchas veces tiene poco sustento mas que eso: miedo! y como a uno le averguenza mucho admitir que, por miedo, miente, que hace? miente mas! por montones! el tema es que no importa cuanto mientas, hay que solo preguntarse un poco cuanto sustento…— ZECCA (@zecca____) March 19, 2026
al pasar como verdad mucha gente se sube a la mentira, una vez mas, por miedo. tal vez mirando hacia atrás lo lamenten. pero bueno. las decisiones tienen consecuencias. recomiendo pensar bien antes de actuar por miedo https://t.co/v1uDArFlrD— ZECCA (@zecca____) March 19, 2026
la mentira es hija del miedo. dicha mil veces pasa como verdad y causa mucho daño. lamentablemente ese daño es una deuda que despues inevitablemente se te cobra. mejor no mentir— ZECCA (@zecca____) March 19, 2026
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