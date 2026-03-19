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La Ciudad |el gremio docente culmina mañana la semana de protesta

Nuevo paro en la UNLP complicará las clases en facultades y colegios la semana próxima

La próxima huelga de 24 horas se realizará el 31 de marzo y hay otros tres días de medida de fuerza para abril. Alerta en el sistem

Nuevo paro en la UNLP complicará las clases en facultades y colegios la semana próxima
19 de Marzo de 2026 | 19:13

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Los nodocentes de la Universidad Nacional de La Plata ya tienen un esquema de paros en el marco de la protesta salarial y por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que el gobierno nacional aùn no aplicó.

A su vez, los docentes universitarios realizarán mañana una asamblea en la que resolverán los pasos a seguir tras una semana completa de huelga que afectó de manera total a los colegios de la UNLP y a gran parte de las facultades de la casa de altos estudios.

Tras una decisión de la federación nacional de nodocentes Fatun, los trabajadores enrolados en la Asociación Atulp dieron a conocer un esquema de medidas de fuerza que fue aprobado para todas las universidades nacionales.

Tras el paro del lunes pasado, la nueva huelga de 24 horas se llevará a cabo el 31 de marzo. La medida se repetirá el 8, 17 y 23 de abril, según el esquema votado por la Fatun.

“Nuestra Federación no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de ninguna dependencia del gobierno nacional, respecto a los aumentos unilaterales que según ha trascendido en los últimos días ha instrumentado el poder ejecutivo para las/os trabajadores de las Universidades Nacionales” y agregaron que “tampoco hemos tenido respuestas alguna por parte de las autoridades competentes, respecto a la convocatoria a una reunión paritaria de nivel general con todas las partes involucradas en la negociación salarial de las/os trabajadoras/es de las Universidades Nacionales”.

En ese contexto, la Fatun ratificó el plan de lucha decidido en forma unánime por el Consejo directivo de la Federación, el 5 de marzo pasado, en reclamo por la inmediata aplicación de la Ley N° 27.795 de financiamiento universitario, en defensa la Universidad Pública y por la apertura de paritarias libres para las/os trabajadoras/es de las universidades nacionales.

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DEFINICIÓN DOCENTE

Por su parte, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp) realizará mañana una asamblea en la que se evaluará el desarrolló de la semana de paro que concluye en esta jornada y los próximos pasos a seguir.

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) ya se votó un nuevo paro de dos semanas para abril (sin fecha definida aún) y realizar una nueva marcha federal universitaria.

En relación al paro que se desarrolló desde el lunes pasado y culmina mañana en su primera etapa, según el relevamiento realizado por el gremio tuvo un alto acatamiento, superior al 90 por ciento, aunque en varias facultades hubo actividades prácticamente normales: Informática, Económicas y Derecho.

La medida de fuerza tuvo una adhesión total en los colegios preuniversitarios, lo que enciende alertas entre los padres de los alumnos.

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