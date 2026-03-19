Caso Melmann: se realizarán en La Plata análisis claves para identificar a uno de los involucrados

Las muestras de ADN de seis policías fueron enviadas a la Asesoría Pericial de La Plata para identificar al quinto involucrado en el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años que fue secuestrada, violada, torturada y asesinada en la ciudad balnearia de Miramar.

Gustavo Melmann, el padre de la víctima, confirmó que los análisis se remitieron a nuestra Ciudad tras las extracciones de sangre realizadas a los uniformados.

Se trata del ex comisario Carlos Alberto Grillo; el comisario mayor Carlos Oroz Mierez; los sargentos Hugo Ricardo Morra y Enrique Diez; y los oficiales Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo.

Además, la Cámara de Casación exceptuó de los cotejos a los policías Oviedo y Torrente, por lo que, en el caso de que haya resultado negativo en los primeros seis sospechosos, la familia de Natalia insistirá para que estos últimos dos señalados se sometan a los análisis.

“Vamos a ver cómo podemos hacer para que le saquen sangre”, indicó Gustavo, mientras se busca al último autor del crimen de su hija, luego de que en febrero se cumplieran 25 años.

El caso

Natalia Melmann fue encontrada el 4 de febrero de 2001 bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino” de la ciudad balnearia de Miramar, y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas; a simple vista, el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Ante lo sucedido, se determinó que fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Óscar Echenique, sentenciados a la pena de prisión perpetua por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

El ex convicto Gustavo “Gallo” Fernández recibió 25 años por su participación en el rapto, aunque la pena fue reducida a diez años.

Ricardo Panadero había sido absuelto en dos oportunidades “por falta de pruebas”, aunque el Tribunal de Casación Penal provincial decidió en 2019 anular el fallo y anunció que el cuarto policía de la Bonaerense debía ser juzgado por su participación en el crimen.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló ese sobreseimiento y ordenó que se lleve a cabo un nuevo proceso, el cual se realizó en 2023, donde Panadero fue declarado culpable por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad” y recibió reclusión perpetua.