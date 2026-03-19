Los mercados siguen al ritmo de la guerra en Irán

Los dólares operaron con tendencia dispar, mientras que las acciones argentinas en Buenos Aires y Nueva York subieron, mientras que el riesgo país superó los 600 puntos en una rueda signada por el salto de hasta 7% en los precios del petróleo y una firme tendencia a la baja de Wall Street que se acentuó después de que la Reserva Federal de Estados Unidos dejó sin cambios las tasas de referencia.

En el mercado mayorista, la oferta torció la inicial tendencia alcista del dólar, que sobre el cierre descontó dos pesos (-0,1%) a 1.394 pesos.

Con esta caída marginal, el tipo de cambio oficial tocó un nuevo mínimo desde el 24 de febrero. En lo que va de este mes el dólar mayorista mantiene una leve caída nominal de tres pesos en marzo y amplía a 61 pesos o 4,2% el descenso en 2026.

En el mismo sentido, el dólar oficial volvió a distanciarse del techo de las bandas cambiarias del BCRA, hoy en los $1.635,50, con una brecha ahora de 241,50 pesos o 17,3%, un máximo desde el 2 de julio del año pasado (17,4%).

El dólar al público quedó sin variación y cerró por tercer día seguido a $1.415 para la venta en el Banco Nación, para reiterar su precio más bajo desde el 25 de febrero. El blue también quedó estable a $1.435 para a venta.

El Banco Central absorbió U$S58 millones con su intervención cambiaria en la plaza mayorista, para encadenar 51 ruedas consecutivas con saldo a favor por esta operatoria y acumular compras por U$S760 millones en marzo.

Las reservas internacionales brutas cedieron U$S226 millones a U$S44.495 millones, un mínimo desde el 9 de enero de este año, principalmente por el retroceso de la cotización del oro (-3,6%, a U$S4.827 la onza), que integra los activos.

Con un ascenso de más de 7% en la cotización del petróleo, debido a una nueva escalada bélica en Oriente Medio, los mercados de Wall Street cayeron en un rango de 1,4% a 1,6% en sus principales índices.

Esta suba de los precios de la energía benefició a las acciones argentinas ligadas a la producción y exportación de petróleo y derivados, que, a su vez, ganaron ponderación en la reciente reconfiguración del panel S&P Merval.

Por ello, el índice de acciones líderes de la Bolsa de Comercio porteña ganó un 1,2%, a 2.693.891 puntos.

En contraste, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restaron un 0,9% en promedio ante una mayor aversión al riesgo inversor en el exterior.