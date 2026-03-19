Sueños compartidos: por qué Macri apuntó contra Alberto Fernández

Citado como testigo, a pedido de uno de los acusados, Mauricio Macri participó ayer del juicio de Sueños Compartidos. Declaró que mientras él era jefe de Gobierno porteño, Alberto Fernández (jefe de Gabinete con Cristina Kirchner) lo presionó para que liberara fondos públicos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El expresidente se presentó ante el Tribunal Oral Federal N° 5, que juzga en Comodoro Py al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, a los hermanos Pablo y Sergio Schocklender y a otros exfuncionarios por el presunto delito de administración fraudulenta a través de la construcción de viviendas sociales, algunas de ellas en capital federal.

“Apenas asumimos -en 2007- recuerdo un llamado de Alberto Fernández intimándome a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, explicó Macri durante los 20 minutos que duró su alocuación.

Los certificados a los que hizo referencia son una suerte de comprobantes de avance de obra que deben presentarse antes de aprobar nuevos giros de fondos públicos.

El exmandatario agregó que “Bullrich (Esteban, entonces ministro de Acción Social porteño) me dijo que no podíamos seguir pagando porque habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado”.

El líder del PRO calificó como “bastante traumático” el trato con la Fundación, porque “siempre había problemas de cumplimientos para terminar los contratos de Sueños Compartidos”.

Recordó que las obras realizadas con el plan Sueños Compartidos se llevaron adelante en un predio lindero al barrio Los Piletones, donde está la Fundación Margarita Barrientos.

El expresidente también rememoró un incidente en el que participó Hebe de Bonafini en la Catedral por el tema de los recursos.