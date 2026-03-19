Nuevo viaje al exterior, esta vez a Hungría por un congreso liberal

El presidente Javier Milei retomará este jueves su agenda internacional con un viaje a Hungría, donde busca consolidar su perfil como referente global de la nueva derecha.

Según confirmó el canciller Pablo Quirno, el mandatario libertario volará hoy por la noche hacia Budapest para cumplir con una invitación de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) y mantener reuniones de alto nivel con las autoridades locales.

El plato fuerte de la visita será el encuentro bilateral con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con quien Milei mantiene una estrecha sintonía ideológica.

Ambos líderes, que ya se habían mostrado juntos semanas atrás en Washington durante el lanzamiento de la “Junta de la Paz” impulsada por Donald Trump, profundizarán la agenda de cooperación en defensa de “las ideas de la libertad” y la lucha contra el socialismo.

La participación de Milei en la CPAC Hungría -que se desarrollará este sábado- lo posiciona nuevamente como la figura estelar del foro. Tras sus recientes pasos por el Foro Económico de Madrid y su encuentro con Santiago Abascal (VOX), el presidente argentino utilizará el estrado de Budapest para reforzar su discurso contra el “consenso de la Agenda 2030” y la intervención estatal.

Por otro lado, la intención del oficialismo es que el jefe de Estado continúe profundizando su agenda local federal. Bajo ese marco, se baraja que el Presidente pise la provincia de Mendoza. Hoy va a Tucumán.