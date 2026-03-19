Milei homenajeó a Adam Smith y repartió críticas

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Reivindicó las bases teóricas de su programa económico. Arremetió contra la oposición, empresarios y periodistas
El presidente Javier Milei encabezó anoche un homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad, en el marco de los 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones, obra considerada fundacional para la economía moderna.
El mandatario participó del encuentro junto al diputado nacional Adrián Ravier y al economista Juan Carlos de Pablo, en una actividad centrada en las ideas que, según expuso, orientan la política económica de su administración.
Durante su intervención, Milei reivindicó el legado intelectual de Smith y sostuvo que, “si a la luz de esta obra a Adam Smith se lo llama el padre de la Economía, el título está más que ganado”.
En la misma línea, afirmó que su gestión no busca innovar sobre esos postulados sino profundizarlos: “No estoy inventando nada, lo estoy aplicando al máximo”, expresó, de acuerdo con la información difundida sobre el acto.
El jefe de Estado también vinculó esa mirada económica con una definición política más amplia. En ese sentido, remarcó que su administración trabaja a partir de “una visión de cómo debería ser el futuro” y sostuvo que por eso considera central “la moral como política de Estado”, una idea que ya había desarrollado en exposiciones recientes y que forma parte del enfoque conceptual que viene reiterando en sus discursos.
El tributo a Smith se realizó en uno de los escenarios que el oficialismo viene utilizando para actividades de fuerte contenido ideológico y económico.
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Entre los asistentes estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora Patricia Bullrich, entre otros funcionarios y dirigentes libertarios.
La figura de Adam Smith ocupa un lugar central en el universo doctrinario del Presidente, que suele presentarlo como uno de los autores decisivos en la defensa del libre mercado, la división del trabajo y el crecimiento económico.
En ese marco, el homenaje funcionó también como una nueva señal política de Milei para reafirmar el rumbo económico de su Gobierno desde una referencia histórica del liberalismo clásico.
Pero no dejó pasar la oportunidad de volver a criticicar muy duramente a empresarios, opositores y periodistas, en medio de los sobresaltos para su gestión por los vuelos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las revelaciones en la causa de la criptomoneda $Libra.
“Estamos de cara a empezar un fuerte proceso de crecimiento, a pesar del ajuste que hicimos”, dijo Milei. “El primer año, diciembre de 2024 contra diciembre de 2023, crecimos 6,6% en el EMAE desestacionalizado; le guste o no a la prensa y a todos los que odian el modelo de la libertad porque necesitan defender sus privilegios de casta. Ya sea la casta empresarial, los políticos chorros, los nacionalistas de pacotilla, los empresarios prebendarios, los periodistas pauteros o profesionales, que viven defendiendo estas ideas siniestras”.
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