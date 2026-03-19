Un diputado causó alarma por un rifle

El diputado nacional del PRO Javier Sánchez Wrba protagonizó ayer un hecho insólito luego de que hiciera enviar un rifle de aire comprimido que compró por internet a su despacho del Congreso, situación que trajo como consecuencia que saltaran las alarmas en la entrada del edificio anexo de la Cámara baja al pasar el paquete por el escáner de seguridad.

El personal de seguridad advirtió el contenido del paquete y activó el protocolo, tras lo cual se contactó rápidamente con el diputado para aclarar lo sucedido.

Luego del incidente, que generó un atascamiento en el acceso al edificio, Sánchez Wrba le envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para explicar lo que consideró un “malentendido”.

“Por medio de la presente, me comunico con Ud. para hacerle saber que compré por Mercadolibre un aire a comprimido (sic) de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”, detalló el legislador oriundo de Trenque Lauquen.

“Con el fin de que quede claro que se trató del aire comprimido y no de un arma de fuego, le extiendo la presente nota, con la factura de compra del mismo”, agregó el legislador del PRO.

El diputado socialista Esteban Paulón se hizo eco del episodio con ironía: “Otro día trancu en el Congreso. Parece que un Diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina…”.

Desde la presidencia de la Cámara hicieron referencia al rápido accionar de la seguridad pero le bajaron el tono al hecho señalando que el arma “es un juguete y se lo llevó el diputado”.

Comisiones

Mientras, la Cámara de Diputados reanudó las reuniones constitutivas de comisiones y designó autoridades en seis de ellas, en un proceso que tiene como objetivo poner a pleno el funcionamiento del cuerpo para el tratamiento de nuevos proyectos de ley a lo largo del año.

En el período de sesiones extraordinarias ya sea habían conformado nueve comisiones para tratar los proyectos de reforma laboral, Régimen Penal Juvenil, acuerdo Mercosur-Unión Europea y reforma a la Ley de Glaciares. Las presidencias de todas ellas fueron ocupadas por La Libertad Avanza, que hizo valer su poder de fuego.

Este jueves se desarrollará la última jornada para terminar de completar esta tanda de 18 reuniones constitutivas.