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Deportes |Hizo su presentación en el circuito callejero de buenos aires

Nico Ginés: el platense acelera a fondo en el TC2000

Tiene 36 años y vive en la barriada de Altos de San Lorenzo. Es un apasionado del automovilismo desde pequeño. Pudo concreta su sueño. Terminó en el puesto 12 en la fecha inicial

Adrián D’Amelio

Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com

20 de Marzo de 2026 | 02:28
Edición impresa

Nicolás Ginés tiene 36 años. Nació en la localidad de Ranelagh, partido de Berazategui; aunque como dice la canción, el amor es más fuerte. Conoció a Paula, su pareja actual, que vive en La Plata. Al poco tiempo, Nico ya se encontraba radicado en nuestra ciudad, más precisamente en la barriada de Altos de San Lorenzo.

Ginés ya se considera un platense más. Transita calles y diagonales, que se entremezclan con el olor típico a los tilos y la amabilidad que ha encontrado entre los habitantes de la ciudad que es la capital de la Provincia de Buenos Aires.

A Nico siempre le gustó el ambiente del automovilismo, desde pequeño iba a presenciar las carreras junto a su padre. Se ponía junto a los alambrados del los diferentes autódromos. Escuchaba el rugir de los motores y soñaba alguna carreras poniéndose junto al alambrado y soñando algún día subirse a uno de esos vehículos que transitaban las pistas.

Adelantando la película varios capítulos, Nicolás Ginés es uno de los pilotos que se encuentra formando parte del parque de una de las categorías más populares del automovilismo argentino: el TC2000.

El piloto platense tomó parte durante el pasado fin de semana de la carrera con que se puso en marcha la actual temporada de TC2000, que tuvo como escenario al circuito callejero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Durante el viernes y sábado tuvimos muchos problemas con el auto. A tal punto que no pudimos clasificar, porque largué entre los últimos lugares, ya que no tenía tiempo registrado”, comenzó diciendo Ginés, que forma parte con su Toyota Corolla roja número 19 del equipo ATR Racing.

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Al término de la competencia en el atractivo Callejero de Buenos Aires, que tuvo una gran cantidad de público a lo largo de su trazado y que se ubicó en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Nicolás Ginés se ubicó en el puesto 12 conservando la vuelta del ganador Franco Riva.

“Junto al equipo nos fuimos más que conformes, aunque sabemos que tenemos que mejorar. El circuito callejero es muy exigente y prácticamente no lo conocía, sino que durante la semana previa hice muchas semanas en el simulador”.

A propósito de la carrera, una de las principales figuras del TC2000 como del automovilismo nacional como Matias Rossi tuvo que abandonar cuando transcurría el giro 12 por problemas de tipo mecánicos.

“En mi caso traté de hacer una carrera tranquila”, siguió diciendo el platense Nicolás Ginés a lo que agregó que “no cometer errores, porque una falla en este tipo de circuitos pude ser lapidario para la continuidad en pista. La consigna era llegar y lo logramos dentro de una carrera larga como consecuencia de que tuvo que ingresar varias veces el auto de seguridad. Sinceramente terminé agotado a causa del intenso calor dentro del auto”,

Nicolás Ginés, que tiene un emprendimiento personal tanto en La Plata como en Ranelagh, previamente corrió en el Top Race Junior y Top Race, mientras también supo hacerlo en carrera de invitados. A todo esto tuvo una corta experiencia en el Turismo Carretera 2000, una categoría supervisada por la ACTC.

La próxima carrera del calendario de TC2000 será en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan. Esta competencia tendrá lugar el próximo 12 de abril.

 

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el toyota corolla con que nicolas ginés corre en el TC2000 / eldia

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