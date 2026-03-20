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Deportes |El equipo del dibu, en cuartos de la europa league

Aston Villa no pasó sobresaltos y avanzó

Aston Villa no pasó sobresaltos y avanzó
20 de Marzo de 2026 | 02:29
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El Aston Villa del arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez se impuso por 2-0 al Lille francés, y 3-0 en el resultado global, en el partido de vuelta que disputaron hoy, en el estadio Villa Park, por los octavos de final de la UEFA Europa League.

El primer gol del partido fue convertido por el mediocampista John McGinn, a los ocho minutos de la segunda parte, mientras que el delantero Leon Bailey sentenció el triunfo a los 39 minutos.

Con el triunfo, el equipo que dirige el entrenador español Unai Emery se quedó con la clasificación a cuartos de final y deberá medirse con el vencedor en una serie de italianos que enfrenta a la Roma con el Bologna.

El conjunto “Villano” abrió el marcador en la vuelta a los ocho minutos del complemento, con el arquero Emiliano “Dibu” Martínez como parte fundamental: el argentino detuvo un tiro libre bajo sobre su primer palo y puso un gran pase largo para habilitar la subida por derecha del delantero Jadon Sancho, que encaró y sacó un centro atrás para McGinn, quien apareció libre por izquierda y remató al gol.

A los 19 minutos de segundo tiempo, un nuevo pase largo habilitó a Sancho por derecha, aunque esta vez el extremo buscó un remate que dio en el poste izquierdo del arquero Berke Ozer.

Por su parte, Bologna dio el golpe y en alargue, derrotó 4-3 a la Roma como visitante, para avanzar a los cuartos de final. Por su parte avanzaron los siguientes equipos: Friburgo 5 (5) - Genk 1 (1), Midtylland 1 (2) - Nottingham Forest 2 (3) (pasó el Forest 3-0 por penales), Lyon 0 (1) - Celta 2 (3), Porto 2 (4) - Stuttgart 0 (1) y Real Betis 4 (4) - Panathinaikos 0 (1).

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Los cuartos de final serán de la siguiente forma: Friburgo - Celta de Vigo, Real Braga - Braga, Aston Villa - Bologna y Nottingham Forest - Porto.

 

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