Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Mundial 2026

Irán pidió cambiar de sede y jugar en México

Irán pidió cambiar de sede y jugar en México
20 de Marzo de 2026 | 02:30
Edición impresa

La Federación de Fútbol de Irán inició gestiones ante la FIFA para modificar la sede de sus partidos en el Mundial 2026 y trasladarlos a México, en lugar de Estados Unidos, país donde estaban originalmente programados.

Anteriormente, el gobierno iraní había dado a entender que serían baja para el torneo a raíz de la guerra en Medio Oriente (contra Estados Unidos e Israel).

Debido a los problemas vinculados a la emisión de visas y a la falta de garantías operativas para el equipo, el embajador Abolfazl Psedniddeh propuso formalmente que los encuentros del Grupo G se disputen en suelo mexicano, alternativa que ya fue elevada a consideración de la FIFA. La decisión final, sin embargo, dependerá también del Ministerio de Deportes y Juventud de Irán.

El posicionamiento fue reforzado por el presidente de la federación, Mehdi Taj, quien confirmó que las negociaciones están en marcha y advirtió que el equipo no viajaría a Estados Unidos en las condiciones actuales.

Las declaraciones se producen luego de que Donald Trump manifestara públicamente que si bien Irán sería “bienvenido”, no consideraba apropiada su presencia por cuestiones de seguridad.

El eventual cambio de sede implicaría una reconfiguración logística dentro de un Mundial que será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. La definición ahora queda en manos de la FIFA, que deberá evaluar el pedido iraní en medio de un escenario atravesado por tensiones políticas y condicionantes de seguridad.

LE PUEDE INTERESAR

Aston Villa no pasó sobresaltos y avanzó

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Nico Ginés: el platense acelera a fondo en el TC2000

La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se sortearon los grupos y Estudiantes ya conoce a sus rivales de la Libertadores

Avanza la causa por presunta venta ilegal de lotes en La Plata: ordenan más allanamientos en escribanías

"Es hermosa": el ex Pincha José Chatruc rompió el silencio sobre su romance con Sabri Rojas

Condenan a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: “No es una simple entidad privada”

VIDEO. Gimnasia, con tres arqueros y un vuelo demorado, comienza su periplo hacia Tucumán para enfrentar a Atlético

VIDEO. La Plata amaneció con otro aumento del precio de los combustibles: el petróleo superó los U$S110 por la guerra

“Envidia y miedo”: el productor de Emilia se metió en medio del escándalo con Tini y María Becerra
+ Leidas

Nuevo paro en la UNLP complicará las clases en facultades y colegios la semana próxima

Flamengo, DIM y Cusco: quienes son y qué actualidad tienen los rivales del Pincha en la Copa

Cruces en el Concejo por las tasas, la crisis económica y el 24 de marzo

VTV: ahora hay que pagar varios días antes

VIDEO. Un grupo difícil en la Libertadores

Preocupación por Andrea del Boca: las dudas sobre su continuidad en “GH”

VIDEO. Edelap dejó a media Ciudad sin agua y hubo bronca entre los vecinos

VIDEO. Va por la recuperación: Gimnasia visita al Decano
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Un grupo difícil en la Libertadores

VIDEO. Va por la recuperación: Gimnasia visita al Decano

River y Racing, con grupos accesibles; San Lorenzo, más complicado

Banfield y Tigre, en un duelo de necesitados
Política y Economía
Inflación, en debe: Caputo admite una ralentización
Elogios para la economía por “resistir” a la guerra
Adorni suma denuncias: vuelos, contratos y una casa en un country
Macri por recuperar la identidad del PRO, aunque no será oposición
La Iglesia, a 50 años del golpe : “Nunca más”
Espectáculos
Un problema de salud casi suspende el show de AC/DC
Ángela Torres, la “favorita”: Consagrada con la música y en los escenarios
Martín Catoira: “Es bueno cuidar el cara a cara”
Emila Mernes: ¿La más odiada del pop?
César Paternosto: un artista del margen
La Ciudad
Nuevo paro en la UNLP complicará las clases en facultades y colegios la semana próxima
VIDEO. Edelap dejó a media Ciudad sin agua y hubo bronca entre los vecinos
Lo que el aislamiento nos dejó: a seis años del inicio de la cuarentena
VTV: ahora hay que pagar varios días antes
Regularizaron a unas 150 instituciones barriales
Policiales
“Un clan funesto”: golpe a una estructura narco en La Plata
Apareció la nena que mantuvo en vilo a Córdoba: quedan las dudas
Una intoxicación con una tortilla, la causa probable de una tragedia familiar
Apuñaló a su pareja tras acusarla de infidelidad
Acusado de un embiste fatal, atraviesa una instancia clave

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla