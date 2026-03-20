Irán pidió cambiar de sede y jugar en México

La Federación de Fútbol de Irán inició gestiones ante la FIFA para modificar la sede de sus partidos en el Mundial 2026 y trasladarlos a México, en lugar de Estados Unidos, país donde estaban originalmente programados.

Anteriormente, el gobierno iraní había dado a entender que serían baja para el torneo a raíz de la guerra en Medio Oriente (contra Estados Unidos e Israel).

Debido a los problemas vinculados a la emisión de visas y a la falta de garantías operativas para el equipo, el embajador Abolfazl Psedniddeh propuso formalmente que los encuentros del Grupo G se disputen en suelo mexicano, alternativa que ya fue elevada a consideración de la FIFA. La decisión final, sin embargo, dependerá también del Ministerio de Deportes y Juventud de Irán.

El posicionamiento fue reforzado por el presidente de la federación, Mehdi Taj, quien confirmó que las negociaciones están en marcha y advirtió que el equipo no viajaría a Estados Unidos en las condiciones actuales.

Las declaraciones se producen luego de que Donald Trump manifestara públicamente que si bien Irán sería “bienvenido”, no consideraba apropiada su presencia por cuestiones de seguridad.

El eventual cambio de sede implicaría una reconfiguración logística dentro de un Mundial que será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. La definición ahora queda en manos de la FIFA, que deberá evaluar el pedido iraní en medio de un escenario atravesado por tensiones políticas y condicionantes de seguridad.

La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025.