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Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 13 de mayo 2026

Carrefour, farmacias y supermercados del interior lanzan beneficios clave con Cuenta DNI. Qué promociones siguen activas y cuánto se puede ahorrar.

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 13 de mayo 2026
13 de Mayo de 2026 | 07:12

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En mayo de 2026, Cuenta DNI volvió a actualizar su esquema de descuentos y beneficios, con promociones que abarcan supermercados, farmacias, comercios de cercanía y mercados bonaerenses.

La billetera digital del Banco Provincia mantiene una estrategia de reintegros y cuotas para sostener el consumo en territorio bonaerense. Según estimaciones oficiales, una persona que aprovecha todos los descuentos disponibles puede ahorrar cerca de $150 mil mensuales, una cifra que incluso puede crecer si se suman promociones sin tope de devolución.

La gran novedad del mes es el regreso de las tres cuotas sin interés al pagart con tarjetas de crédito adheridas mediante tecnología NFC.

Qué descuentos de Cuenta DNI hay este miércoles 13 de mayo

El miércoles 13 de mayo concentra varios de los beneficios más fuertes del mes, especialmente en supermercadosfarmacias y comercios adheridos. Los descuentos activos para este miércoles son:

Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías)

  • 20% de descuento de lunes a viernes.
  • Tope semanal de $5.000 por persona, alcanzable con consumos de $25.000.

Ferias y mercados bonaerenses

  • 40% de descuento todos los días.
  • Tope de $6.000 semanales por persona.

Universidades, entidades educativas y clubes

  • 40% de descuento todos los días.
  • Tope de $6.000 por semana.

Farmacias y perfumerías

  • 10% de descuento los miércoles y jueves.
  • Sin tope de reintegro.

Marcas destacadas

  • 30% de descuento todos los días.
  • Tope mensual de $15.000.

Hasta 3 cuotas sin interés

  • En comercios no alimenticios.
  • Al pagar con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI.

Supermercados con Cuenta DNI: cuáles tienen promociones especiales este miércoles

El miércoles aparece como uno de los días más fuertes para compras en supermercados adheridos, con descuentos acumulables y devoluciones inmediatas. Los beneficios más destacados son:

Carrefour

  • 10% de descuento sin tope de reintegro.
  • Aplica en Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express.
  • La devolución es en el acto.

La Anónima

  • 10% de descuento los miércoles.
  • Tope de reintegro de $5.000 semanales.
  • Compra mínima de $25.000.

Josimar

  • 15% de descuento.
  • Tope de reintegro de $6.000 por semana.

Toledo

  • 15% de descuento sin tope de reintegro.
  • El reintegro se acredita dentro de los 10 días hábiles posteriores.

Supermercados del interior bonaerense

  • 15% de descuento martes y miércoles.
  • Tope semanal de $6.000 por cuenta.
  • Se activa con tickets desde $30.000.

Las cadenas adheridas del interior son:

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  • Red Minicosto.
  • Sabor Criollo.
  • Super 8.
  • Supermercado Caseros.
  • Supermercados Chacabuco.
  • Super Güemes.
  • Super Sofía.

Además, jubilados y pensionados mantienen un 5% de descuento adicional en supermercados adheridos, con tope de reintegro unificado de $5.000.

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