Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 13 de mayo 2026

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Carrefour, farmacias y supermercados del interior lanzan beneficios clave con Cuenta DNI. Qué promociones siguen activas y cuánto se puede ahorrar.
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En mayo de 2026, Cuenta DNI volvió a actualizar su esquema de descuentos y beneficios, con promociones que abarcan supermercados, farmacias, comercios de cercanía y mercados bonaerenses.
La billetera digital del Banco Provincia mantiene una estrategia de reintegros y cuotas para sostener el consumo en territorio bonaerense. Según estimaciones oficiales, una persona que aprovecha todos los descuentos disponibles puede ahorrar cerca de $150 mil mensuales, una cifra que incluso puede crecer si se suman promociones sin tope de devolución.
La gran novedad del mes es el regreso de las tres cuotas sin interés al pagart con tarjetas de crédito adheridas mediante tecnología NFC.
El miércoles 13 de mayo concentra varios de los beneficios más fuertes del mes, especialmente en supermercados, farmacias y comercios adheridos. Los descuentos activos para este miércoles son:
El miércoles aparece como uno de los días más fuertes para compras en supermercados adheridos, con descuentos acumulables y devoluciones inmediatas. Los beneficios más destacados son:
Las cadenas adheridas del interior son:
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Además, jubilados y pensionados mantienen un 5% de descuento adicional en supermercados adheridos, con tope de reintegro unificado de $5.000.
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