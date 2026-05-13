Escándalo en Salta: detuvieron a un hombre acusado de crear imágenes sexuales falsas con IA de al menos 11 mujeres

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Un caso de presunta violencia de género digital sacude a la provincia de Salta y volvió a poner en el centro de la escena los peligros del uso ilegal de la inteligencia artificial. Un hombre fue detenido acusado de crear y difundir imágenes sexuales falsas de mujeres utilizando herramientas de IA, en una investigación que ya tiene al menos once víctimas identificadas.
La causa se inició luego de una serie de denuncias presentadas por mujeres que detectaron que sus rostros habían sido utilizados para generar contenido sexual manipulado digitalmente y luego difundido en un sitio web para adultos. Entre las denunciantes aparece incluso una autoridad de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía Penal 1 de Violencia Familiar y de Género del distrito Centro, que considera el caso como un grave episodio de violencia digital contra mujeres. Según trascendió, las imágenes habrían sido creadas mediante herramientas de inteligencia artificial capaces de alterar fotografías reales tomadas de redes sociales para convertirlas en escenas íntimas falsas.
De acuerdo con la información publicada, el sospechoso utilizaba fotografías públicas de las víctimas para generar montajes sexuales falsos mediante inteligencia artificial. Luego, ese material era subido a plataformas de contenido pornográfico sin consentimiento de las mujeres involucradas.
Los investigadores lograron identificarlo a partir del rastreo de huellas informáticas y pruebas digitales obtenidas durante la pesquisa. Tras reunir elementos suficientes, se realizó un allanamiento en el que se secuestraron dispositivos electrónicos considerados claves para la causa.
La fiscalía sostiene que el impacto sobre las víctimas fue profundo, ya que las publicaciones afectaron su integridad psicológica, social y académica. Además, remarcaron que varias de las damnificadas participan activamente en espacios relacionados con la defensa de derechos y cuestiones de género.
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El caso volvió a encender las alarmas sobre el avance de los llamados “deepfakes sexuales”, una práctica que consiste en manipular imágenes reales mediante inteligencia artificial para generar contenido íntimo falso sin consentimiento.
La utilización de estas herramientas crece a nivel mundial y ya comenzó a generar preocupación en distintos ámbitos judiciales y políticos debido al daño psicológico y reputacional que provoca en las víctimas.
En la investigación de Salta, la Justicia analiza si existieron delitos vinculados a lesiones agravadas por violencia de género reiterada, mientras avanza el análisis del material secuestrado durante el procedimiento.
La detención del acusado generó fuerte repercusión por tratarse de uno de los casos más impactantes de presunta violencia digital con inteligencia artificial registrados en la provincia. La causa también abrió un debate sobre los límites del uso de la IA y la necesidad de actualizar las herramientas judiciales frente a nuevas modalidades de ciberdelito.
Mientras continúa la investigación, los peritos trabajan sobre los dispositivos secuestrados para determinar si existen más víctimas o nuevas imágenes manipuladas.
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