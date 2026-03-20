Reclamo de Abogados por detención en Venezuela

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, reiteró ayer la preocupación por la situación del matriculado Germán Darío Giuliani, quien se encuentra detenido en Venezuela desde el 21 de mayo último, sin que “se hayan garantizado las mínimas condiciones de debido proceso ni el acceso a una defensa efectiva conforme a los estándares del derecho internacional”.

El excamarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura envío sendas notas al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, como al cónsul italiano en la ciudad de Buenos Aires, Carmelo Barbera. En el primero de los casos, a raíz de que se reanudaron las relaciones diplomáticas entre ambas naciones; mientras que, en el segundo, apeló a su intervención, dado que Italia es quien hoy representa a la República Argentina en Venezuela. En definitiva, el pedido común es que “se arbitren todas las medidas necesarias” para la libertad de Giuliani.

Finalmente, Gil Lavedra también le solicitó la mediación y colaboración a las autoridades de la International Bar Association (IBA), entidad que nuclea a más de 170 colegios de abogados, a nivel global.