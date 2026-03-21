Docentes universitarios redoblan el conflicto: ADULP confirmó dos semanas de paro en abril

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La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata resolvió profundizar su plan de lucha y confirmó la realización de dos semanas de paro durante abril, en el marco del conflicto universitario por presupuesto y salarios.
La decisión fue tomada en una masiva asamblea de afiliados y afiliadas, donde se ratificó la medida en línea con lo definido en el último Congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Las jornadas de paro quedaron programadas para las semanas que comienzan los lunes 30 de marzo y 27 de abril.
El encuentro se desarrolló en la sede Fonseca de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, con una importante participación del cuerpo docente.
Además, durante la asamblea se resolvió proponer a CONADU la realización de una Marcha Federal Universitaria el próximo 23 de abril, con el objetivo de visibilizar el reclamo en unidad con todos los sectores que integran el sistema universitario.
Por otra parte, el gremio acordó convocar a un nuevo paro en caso de que el Gobierno Nacional avance con el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Ley de Financiamiento Universitario.
Entre los principales reclamos, ADULP exige el cumplimiento de la Ley 27.759, mayor presupuesto para las universidades, actualización de becas estudiantiles, paritarias libres y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes.
De esta manera, el conflicto universitario suma un nuevo capítulo, con medidas de fuerza que impactarán en el normal desarrollo de las actividades académicas durante las próximas semanas.
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